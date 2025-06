Giao tê tê quý hiếm đến nhà hàng ở TP.HCM, Trần Minh Thạch bị truy nã

Ngày 25.6, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã đối với bị can Trần Minh Thạch (53 tuổi, ngụ P.Thới An, Q.12, TP.HCM) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 1, điều 244 bộ luật Hình sự.

Truy nã bị can Trần Minh Thạch về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, ngày 26.1.2024, Công an Q.Tân Bình kiểm tra, phát hiện tại nhà hàng V.D (đường Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình) có N.V.T đang giao 1 thùng giấy bên trong có chứa cá thể sống tê tê – loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định cá thể tê tê nói trên được N.V.T là xe ôm giao hàng theo yêu cầu của bị can Trần Minh Thạch đến nhà hàng cho bếp trưởng của nhà hàng nhận.

Sau đó, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ban hành lệnh bắt tạm giam Trần Minh Thạch.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi cư trú và nơi thường trú tại P.Thới An, Q.12 để thi hành lệnh bắt thì bị can Thạch đã không có mặt. Gia đình khai báo không rõ bị can đã đi đâu, làm gì, ở đâu. Cơ quan điều tra xác định Trần Minh Thạch đã bỏ trốn khỏi địa phương và ra quyết định truy nã.

PC03 đề nghị bất kỳ ai phát hiện hoặc có thông tin về Trần Minh Thạch thông báo ngay cho PC03, liên hệ địa chỉ 14 Đoàn Như Hài, P.13, Q.4; hoặc số điện thoại 0917.522.570 gặp điều tra viên Phạm Duy Anh. Người dân có thể bắt và giao bị can đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.