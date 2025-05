Người làm giả giấy tờ xin cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ ra đầu thú

Ngày 5.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình nã đối với bị can Nguyễn Ngọc Điệp (43 tuổi, ở H.Đầm Dơi, Cà Mau) do trước đó bị can Điệp bị truy nã về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Nguyễn Ngọc Điệp làm giả 6 giấy xác nhận quá trình thực hành và 2 thông báo chấm dứt hợp đồng của một số bệnh viện ở TP.HCM ẢNH: CACC

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Sở Y tế TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Vụ án được khởi tố ngày 20.6.2022.

Đến tháng 8.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Điệp về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Ngọc Điệp đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, không rõ đi đâu, làm gì.

Trong quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Ngọc Điệp đã làm giả 6 giấy xác nhận quá trình thực hành và 2 thông báo chấm dứt hợp đồng của các bệnh viện tại TP.HCM như Bệnh viện Q.2, Q.3, Q.12 và Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh.

Sau đó, Điệp sử dụng các giấy tờ này để nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho 4 bác sĩ tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai.

Ngày 22.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Điệp. Trước khi bỏ trốn, Điệp ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Sau khi biết mình bị truy nã và được vận động, Điệp đã liên hệ với cơ quan điều tra ra đầu thú. Vì vậy, ngày 5.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định đình nã đối với bị can Nguyễn Ngọc Điệp.