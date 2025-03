Bắt giữ 3 bị can trốn truy nã trong vụ cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh

Chiều 24.3, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận đã phối hợp với lực lượng công an, bắt giữ được 3 bị can trốn truy nã trong vụ cướp 2 triệu USD xảy ra ở Tây Ninh.

Các bị can Duy, Anh, Lộc (từ trái sang) ẢNH: T.N

Theo đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng một số đơn vị chức năng của Bộ Công an và lực lượng địa phương bắt giữ 3 bị can gồm Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ khu phố 2, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai); Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ phố Phúc Thịnh, P.Bích Đào, TP.Ninh Bình, Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (34 tuổi, ngụ khu phố 2, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định) khi đang lẩn trốn ở tỉnh Gia Lai.

Như Thanh Niên đã thông tin, do biết mẹ có số tiền lớn nên ngày 10.3 bị can Phạm Lý Phương (ngụ tại xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh; con trai của nạn nhân) đã gọi một nhóm đối tượng giả danh cảnh sát mời mẹ ruột của mình đến cơ quan công an để trình bày về số tiền 2 triệu USD. Ngay khi mẹ của Phương chuẩn bị đến cơ quan công an theo yêu cầu thì nhóm này đã lấy số tiền nói trên và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 13.3, mẹ của Phương đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Phương và một người khác, đồng thời phát lệnh truy nã toàn quốc đối với 3 bị can đang lẩn trốn, gồm: Đào Xuân Lộc; Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy.

Đến chiều ngày 24.3, xác nhận với Thanh Niên, lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 3 bị can khi đang lẩn trốn ở Gia Lai.

Hiện tại Công an tỉnh Tây Ninh đang di lý 3 bị can về tỉnh Tây Ninh để xử lý theo quy định pháp luật.