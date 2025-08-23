Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phường Bến Thành có tủ an sinh thông minh: Nhận quà từ thiện chỉ cần quét QR

Phạm Hữu
Phạm Hữu
23/08/2025 19:44 GMT+7

Sáng 23.8, phường Bến Thành (TP.HCM) ra mắt mô hình thí điểm tủ an sinh kết hợp ứng dụng công nghệ vào công tác từ thiện và đời sống an sinh cho người dân.

Lần đầu tiên tại phường Bến Thành ra mắt mô hình ứng dụng công nghệ vào công tác từ thiện và đời sống an sinh cho người dân. Tủ an sinh ra đời gắn liền với sự hợp tác giữa Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bến Thành cùng Công ty cổ phần Santa. Đây là giải pháp kết nối thiện nguyện giữa người trao tặng và người nhận thông qua hệ thống tủ thông minh và mã QR định danh. Toàn bộ quy trình vận hành sẽ được số hoá, không có rào cản tiếp xúc, không giới hạn thời gian, và hoàn toàn minh bạch.

Đối tượng nhận hỗ trợ từ tủ an sinh này là những hội viên phụ nữ có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế, người cao tuổi neo đơn, trẻ em, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Đáng chú ý, mô hình này được triển khai không chỉ để hỗ trợ người khó khăn mà còn mở rộng đến với các tiểu thương, hội viên phụ nữ, và hướng tới chuyển đổi số toàn diện trong kinh tế cộng đồng.

Phường Bến Thành có tủ an sinh thông minh: Nhận quà từ thiện chỉ cần quét QR- Ảnh 1.

Tủ an sinh áp cũng công nghệ trong việc thiện nguyện, an sinh xã hội được đặt tại trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bến Thành

Ảnh: Phạm Hữu

Ông Nguyễn Kim Đức, Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy phường Bến Thành cho biết, về hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội luôn là việc mà các cấp chính quyền, đoàn thể luôn quan tâm và thực hiện. Tuy nhiên, việc triển khai trước đây còn thủ công, công tác an sinh xã hội còn dựa nhiều vào nguồn nhân lực hiện có.

Lần này, tủ an sinh là một phương thức mới áp dụng công nghệ trong công tác an sinh xã hội, giúp giải quyết vấn đề người cho không muốn xuất hiện trực tiếp, đồng thời đảm bảo mọi đóng góp, dù nhiều hay ít, đều được tiếp nhận và chuyển đến người dân. Đây cũng là một cách để thu hút đông đảo mạnh thường quân tham gia hơn.

Cũng theo ông Đức, hiện tại, đây là tủ an sinh đầu tiên của phường Bến Thành và được đặt tại trụ sở Hội Liên hiệp phụ nữ phường. Sắp tới, dựa trên hiệu quả hoạt động và khảo sát các địa điểm phù hợp, phường sẽ tiếp tục phối hợp để đặt thêm các tủ khác trên địa bàn.

Sau điều chỉnh địa giới, nhiều địa danh nổi tiếng TP.HCM như chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập, phố Tây Bùi Viện… đều thuộc phường Bến Thành mới.

