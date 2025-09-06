Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Chiều 6.9, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ của thành phố, trong đó có việc giới thiệu nhân sự bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho biết để kịp thời kiện toàn và bổ sung lãnh đạo có kinh nghiệm quản lý kinh tế cho thành phố trong bối cảnh Đà Nẵng đang tiên phong trong quá trình phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Ban Bí thư đã thống nhất điều động và chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Như Thanh Niên đã thông tin, tại hội nghị chiều 6.9, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công và chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phạm Đức Ấn (bên trái) được chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, để giới thiệu bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

"Việc đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết và đồng chí Phạm Đức Ấn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trọng trách mới của Đảng thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận đối với cá nhân 2 đồng chí. Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và tin tưởng vào khả năng, năng lực của 2 đồng chí, tin rằng 2 đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", ông Lê Minh Hưng nói.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành để 2 cán bộ lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ và đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970; quê quán xã Thanh Long, H.Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Ấn có trình độ chuyên môn cử nhân luật kinh tế, cử nhân ngân hàng - tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Đức Ấn là cán bộ trưởng thành từ ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hưng Yên; Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5.2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 10.12.2024.