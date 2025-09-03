TP.HCM xuất hiện căn hộ chỉ thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng

Cứ mua… là lời từ chính sách "vô tiền khoáng hậu"

Kích cầu người mua nhà, những năm qua các chủ đầu tư đã tung ra các gói kích cầu siêu ưu đãi. Trong đó các chính sách thanh toán 30% đến khi nhận nhà được xem là chìa khóa vạn năng thúc đẩy thanh khoản cho nhóm khách đầu tư và người an cư vốn mỏng. Thế nhưng vào cuối tháng 8.2025, chủ đầu tư The Emerald 68 còn chơi lớn hơn khi ra thông báo chỉ cần thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng.

Ngay khi công bố, chính sách lập tức gây chú ý. Chị Lan Khanh - khách hàng mua để ở, chia sẻ: "Để đưa ra cam kết này, rõ ràng chủ đầu tư rất tự tin vào lộ trình pháp lý. Trong bối cảnh nhiều dự án chậm ra sổ, việc dám bảo chứng đến tận thời điểm này cho thấy uy tín và quyết tâm của họ. Bởi việc làm sổ càng dài thì càng bất lợi cho chủ đầu tư, họ sẽ phải nỗ lực hơn nhiều lần để đưa dự án có sổ nhanh nhất có thể. Chưa kể số vốn bỏ ra ban đầu chỉ 20% - rất nhẹ nên tôi mua ngay".

Ngoài việc chỉ thanh toán 20% đến khi nhận sổ, khách hàng The Emerald 68 còn dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp bằng lương chỉ với 10 triệu đồng/tháng ảnh: Quốc Dũng

Từ góc độ đầu tư, anh Quang Thắng cho biết đã quyết định mua sỉ 2 căn hộ: "Thị trường căn hộ thường có hai cột mốc tăng giá mạnh: bàn giao và ra sổ. Dự án hiện thi công đến tầng 24/39, dự kiến bàn giao quý 2/2027. Nếu cộng thêm 6 - 18 tháng để có sổ như lộ trình, thì giai đoạn 2027 - 2028 sẽ hội tụ đủ 3 điểm vàng có thể tăng giá: bàn giao, ra sổ và Quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng. Với vốn ban đầu chỉ 20% thì tôi nhận định sẽ có tiềm năng sinh lời khá tốt".

Chưa kể, hiện sau sáp nhập nhà đất Đông Bắc TP.HCM đã vọt tăng mạnh. Một số dự án vị trí đẹp sắp ra mắt đang được rumor ở mức 65 - 70 triệu đồng/m², thiết lập bảng giá mới không kém cạnh các quận nội thành (cũ). Với vị thế là khu căn hộ ngay lõi trung tâm, có vị trí gần nhất đến phường Sài Gòn (chỉ 11.5km) , The Emerald 68 được dự báo có tiềm năng tăng giá trong tương lai. .

Loạt ưu đãi cộng hưởng đột phá chấn động thị trường

Chưa dừng lại ở đó, trong đợt này, The Emerald 68 còn gây sốc với giới đầu tư nhờ loạt chính sách thuộc hàng top thị trường.

Cụ thể, sở hữu căn hộ cao cấp bậc nhất khu Đông Bắc do bộ đôi tập đoàn Lê Phong và Coteccons làm chủ đầu tư bằng lương chỉ từ 10 triệu đồng mỗi tháng . Chỉ thanh toán 6,8% để ký hợp đồng mua bán - mức tài chính thấp nhất cho căn hộ đã hoàn chỉnh pháp lý. Ngân hàng cho vay 80% đến 30 năm minh chứng cho định giá "hàng thật - giá thật". Khả năng sinh lời cao với chính sách cashback thanh toán nhanh tới 22% - mức chiết khấu cao bậc nhất thị trường.

Bằng chính sách mua nhà bằng lương chỉ với 10 triệu/tháng, The Emerald 68 giúp người trẻ tăng cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp trung tâm TP.HCM. Trong ảnh, khách hàng tham dự site-tour, trực tiếp kiểm chứng chất lượng công trình tại The Emerald 68 vào ngày 26.8.2025 ảnh: Quốc Dũng

Đặc biệt, khách hàng được kéo giãn tài chính tối đa với gói ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất trong 5 năm. Hai năm đầu khách hàng được miễn 100% lãi, 3 năm sau kể từ thời điểm nhận nhà, được chủ đầu tư hỗ trợ 5% trên mức lãi suất thả nổi của ngân hàng. Nhờ đó, người mua vừa yên tâm trước biến động lãi suất, vừa sở hữu căn hộ cao cấp với mức thanh toán nhẹ trong suốt 5 năm. Đây là khung thời gian đủ dài để một người trẻ có thể tích lũy đủ số tiền còn lại của tài sản hoặc ít nhất giảm tải một phần lớn khoản nợ gốc để sau khi hết chính sách vẫn nhẹ gánh trả nợ.

The Emerald 68 được bảo chứng chất lượng bởi Coteccons - Thương hiệu Tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, hiện dự án đang có tiến độ xây dựng thần tốc 24/39 tầng, vượt tiến độ lên đến 60 ngày ảnh: Quốc Dũng

Việc dự án đang sở hữu tiến độ xây dựng thần tốc tầng 24/39, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cũng mang lại lợi ích kép khi trong thời gian hưởng ưu đãi có thể khai thác cho thuê. Với vốn bỏ ra ban đầu chỉ 20%, trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp của căn hộ khu Đông Bắc đạt 10 - 12%/năm, nhà đầu tư có thể đạt mức sinh lời 50 - 60% giá trị sản phẩm trong vòng 5 năm, tương đương gấp 3 - 4 lần số vốn ban đầu.

Nhiều ưu thế là vậy song trên thực tế, nguồn cung sơ cấp của The Emerald 68 hiện rất hữu hạn. Đây là giai đoạn cuối cùng với giỏ hàng limited đẹp nhất thuộc tòa tháp Mega với tầm view triệu đô gồm view sông Sài Gòn - Landmark 81 - view ngắm pháo hoa đa điểm mỗi dịp Lễ, Tết.

Với chính sách "có một không hai" cùng loạt ưu đãi tài chính vượt trội, The Emerald 68 không chỉ phá vỡ mọi giới hạn mà còn tạo thêm một điểm nóng đầu tư mới, mang lại lợi nhuận vượt trội cho cả người mua ở lẫn giới đầu tư dài hạn.