Sau 2 tháng hợp nhất, TP.HCM tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ đất đai

Cụ thể, theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, chỉ sau hơn hai tháng đi vào vận hành, công tác giải quyết hồ sơ đất đai đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Đối với 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, 156/168 UBND cấp xã đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ. Trong đó, một số lượng lớn hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ cao.

Đặc biệt, tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh, tổng số hồ sơ tiếp nhận lên đến hơn 180.000 hồ sơ, với hơn 130.000 hồ sơ đã được giải quyết, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 92%. Tổng thể, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn trên toàn hệ thống đạt 95,71%.

Ông Nguyễn Toàn Thắng đánh giá, những kết quả ban đầu nói trên trong lĩnh vực đất đai cũng như ở nhiều lĩnh vực khác mà toàn ngành đã thực hiện trong thời gian qua thể hiện tinh thần nỗ lực, đổi mới và trách nhiệm của ngành trong việc góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2025, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển.

Liên quan đến việc xây dựng bảng giá đất lần đầu, dự kiến áp dụng từ ngày 1.1.2026, ông Nguyễn Toàn Thắng cho rằng đây là một công tác trọng tâm, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân và doanh nghiệp.

Chính vì vậy, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đang triển khai công tác này theo một lộ trình chặt chẽ, khoa học, gồm nhiều bước nhằm đảm bảo tính chính xác và khách quan cao nhất. Bước khởi đầu đã được thực hiện với việc lập dự án xây dựng bảng giá đất, xác định rõ nội dung, thời gian, tiến độ và dự toán kinh phí.

Thành phố cũng đang rà soát và kiện toàn thành phần Hội đồng Thẩm định giá đất. Mới đây nhất, ngày 9.9, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1358 về phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1.1.2026. Đây là cơ sở để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM đấu giá thành công 3 khu đất, thu về 8.000 tỉ đồng. Ngoài ra, việc thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể cho các công trình, dự án cũng được đẩy mạnh. UBND TP.HCM đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 61 dự án, với tổng số thu được phê duyệt lên đến 60.000 tỉ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến sẽ tiếp tục đấu giá 7 khu đất khác và sẽ trình Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể tiếp tục thẩm định, phê duyệt giá đất cho các dự án, nhà đất trong thời gian tới. Dự kiến trong năm nay nguồn thu từ tiền sử dụng đất sẽ vượt mốc 100.000 tỉ đồng.