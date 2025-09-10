Bảng giá đất mới phải ổn định, không tăng đột biến





Theo TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, bảng giá đất các địa phương quá cao đồng thời, Nghị định 103/2024 khi người dân chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp thuế 100% là quá sức.

Bị ảnh hưởng kép về khủng hoảng tài chính và chi phí thuê đất cao nhiều doanh nghiệp đã phải rút lui khỏi thị trường.

Nhiều kiến nghị giữ bảng giá đất mới ổn định, không tăng đột biến ẢNH: ĐÌNH SƠN

Từ những ảnh hưởng do bảng giá mới theo luật Đất đai 2024 áp dụng từ ngày 1.8.2024 gây ra, nay buộc phải điều chỉnh luật theo kết luận của Bộ Chính trị để bảng giá đất luôn phải theo chiều hướng ổn định trong từng tỉnh thành. Điều này có nghĩa 34 tỉnh thành phải có bảng giá đất cơ bản, khi áp dụng cho mọi lĩnh vực liên quan như bồi thường, thu hồi hay chuyển mục đích nên sử dụng hệ số K để điều chỉnh là hợp lý, khoa học nhất.

Do đó, trong luật Đất đai 2024 điều chỉnh lần này nên quy định rõ cơ sở xây dựng bảng giá đất mới áp dụng cho 1.1.2026 là bảng giá đất của các tỉnh thành trước khi luật Đất đai có hiệu lực. Bảng giá đất này sử dụng hệ số K để điều chỉnh và áp dụng từ ngày 1.1.2026 cho 34 tỉnh thành, với biên độ tăng/giảm 3 - 5% cho mỗi lần điều chỉnh nhằm bình ổn kinh tế vĩ mô trong dài hạn.

"Với mục tiêu đất là tư liệu sản xuất và dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân khai thác hiệu quả trong quá trình sử dụng nên giá đất phải hài hòa là kích cầu đầu tư quốc gia tạo công ăn việc làm cho người dân. Việc hạn chế đầu cơ về đất đai là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên mới, chống lãng phí chi phí xã hội về đất đai, là điều kiện tiên quyết để dân giàu nước mạnh. Do đó, việc duy trì bảng giá đất áp dụng từ ngày 1.1.2026 phải ổn định, không tăng đột biến so với bảng giá đất trước khi luật Đất đai 2024 có hiệu lực", TS Phạm Viết Thuận giải thích.