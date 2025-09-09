Tiếp tục điều động các bác sĩ luân phiên ra công tác tại đặc khu Côn Đảo

Ngày 9.9, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến viếng và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM bàn giao sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ dân ở đặc khu Côn Đảo ẢNH: ĐẶC KHU CÔN ĐẢO

Tiếp đó, Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM đã trao nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo, với tổng kinh phí hơn 190 triệu đồng. Đoàn công tác cũng đã tặng quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Đến thăm và tặng quà các bác sĩ tăng cường đến công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ được tăng cường ra công tác tại Côn Đảo.

Tại buổi thăm hỏi các bác sĩ, ông Lộc đề nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai điều động các bác sĩ luân phiên ra công tác và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo, góp phần nâng cao chất lượng y tế, đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân và du khách tại đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chụp hình cùng các bác sĩ tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo ẢNH: ĐẶC KHU CÔN ĐẢO

Sau đó, ông Nguyễn Phước Lộc đã làm việc với Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo về công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam, Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội.

Cũng trong sáng cùng ngày, ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cán bộ Trạm Ra đa 590 tại đặc khu Côn Đảo.