Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tiếp tục điều động các bác sĩ luân phiên ra công tác tại đặc khu Côn Đảo

Nguyễn Long
Nguyễn Long
09/09/2025 18:45 GMT+7

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai điều động các bác sĩ luân phiên ra công tác tại đặc khu Côn Đảo.

Ngày 9.9, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến viếng và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

- Ảnh 1.

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM bàn giao sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ dân ở đặc khu Côn Đảo

ẢNH: ĐẶC KHU CÔN ĐẢO

Tiếp đó, Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM đã trao nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo, với tổng kinh phí hơn 190 triệu đồng. Đoàn công tác cũng đã tặng quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Đến thăm và tặng quà các bác sĩ tăng cường đến công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ được tăng cường ra công tác tại Côn Đảo.

Tại buổi thăm hỏi các bác sĩ, ông Lộc đề nghị Sở Y tế TP.HCM tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai điều động các bác sĩ luân phiên ra công tác và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo, góp phần nâng cao chất lượng y tế, đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân và du khách tại đặc khu Côn Đảo.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chụp hình cùng các bác sĩ tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo

ẢNH: ĐẶC KHU CÔN ĐẢO

Sau đó, ông Nguyễn Phước Lộc đã làm việc với Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo về công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam, Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội.

Cũng trong sáng cùng ngày, ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cán bộ Trạm Ra đa 590 tại đặc khu Côn Đảo.

Tin liên quan

Bác sĩ bay gấp ra đặc khu Côn Đảo điều trị bệnh nhân tai nạn giao thông

Bác sĩ bay gấp ra đặc khu Côn Đảo điều trị bệnh nhân tai nạn giao thông

Bác sĩ giỏi của Bệnh viện Bình Dân được cử nhanh ra đặc khu Côn Đảo để điều trị cho bệnh nhân bị chấn thương bụng kín nặng do tai nạn giao thông.

Khám phá thêm chủ đề

Côn Đảo đặc khu côn đảo bác sĩ MTTQ Việt Nam TP.HCM khám chữa bệnh Thành Ủy TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận