TP.HCM rực rỡ Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn

Lan tỏa khí thế Tết độc lập đến từng khu dân cư

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tính đến sáng 2.9, toàn thành phố đã tổ chức hơn 4.879 hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn" (đợt 1, từ ngày 25.8 - 2.9). Trong đó có 133 ngày hội Tết độc lập diễn ra sôi nổi tại các khu dân cư, tái hiện không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh đầu tiên năm 1945. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng được tổ chức đồng loạt, mang đến niềm vui, sự tự hào và tinh thần đoàn kết cho người dân.

Đặc biệt, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được khởi xướng ngay trong dịp lễ lớn. Hệ thống mặt trận các cấp đã triển khai đồng bộ, từ treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường, hẻm phố đến tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng gắn với truyền thống lịch sử. Từ đó, hình thành không gian rực rỡ sắc đỏ sao vàng trên khắp phố phường.

TP.HCM rực rỡ cờ hoa ngày Quốc khánh 2.9

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường An Đông sáng 2.9 ẢNH: A.H

Hoạt động an sinh xã hội được coi là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện. Tổng giá trị chăm lo, hỗ trợ cộng đồng trong đợt cao điểm đầu tiên lên tới 26,9 tỉ đồng. Ủy ban MTTQ các phường, xã, đặc khu đã trao tặng 5.418 phần quà cho hộ dân, 899 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới, đồng thời khởi công và bàn giao 9 căn nhà tình thương.

Song song đó, 868 bữa cơm đại đoàn kết và các bếp ăn nghĩa tình được duy trì, phục vụ hơn 5.310 suất ăn miễn phí cho người già neo đơn, người nghèo. Những hoạt động này góp phần lan tỏa truyền thống "lá lành đùm lá rách", khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đối với đời sống nhân dân.

Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết

Bên cạnh đó, nhiều chương trình nghệ thuật, thể thao, đồng diễn dân vũ được tổ chức trang trọng. 100% cơ sở Hội Liên hiệp phụ nữ đồng loạt tham gia đồng diễn dân vũ, Thành Đoàn TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức hội trại truyền thống "Tuổi trẻ lực lượng vũ trang - 80 năm truyền thống anh hùng", đoàn thanh niên các cấp tổ chức lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại các di tích lịch sử.

Liên đoàn Lao động TP.HCM phát động cuộc thi trực tuyến "Công đoàn đồng hành với sự phát triển của đất nước", đồng thời chăm lo sức khỏe cho 200 nữ công nhân với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh TP.HCM tổ chức hơn 148 hành trình về nguồn, giao lưu nhân chứng lịch sử để truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các tuyến đường, hẻm cờ Tổ quốc được đồng loạt triển khai, tính đến nay đã có thêm 98 tuyến đường mới rực rỡ cờ hoa, cùng hàng trăm công trình "Thành phố muôn sắc hoa", làm đẹp cảnh quan đô thị và góp phần nâng cao

Giải chạy việt dã "Chạy vào kỷ nguyên vươn mình" tại phường An Đông sáng 2.9 ẢNH: A.H

Hội Nông dân TP.HCM phát động hàng loạt mô hình xanh - sạch - đẹp như "Tuyến đường hoa, công viên nông dân", "15 phút vì thành phố xanh - sạch - đẹp". Các câu lạc bộ nông dân vì môi trường tổ chức vệ sinh tuyến đường, khơi thông kênh rạch, đồng thời triển khai chương trình "Máy lọc nước nghĩa tình" với 95 máy lọc nước trị giá 885 triệu đồng hỗ trợ gia đình chính sách, nông dân khó khăn.

Ngoài ra, các chi hội, đoàn thể còn tổ chức chiếu phim Mưa Đỏ, truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm, đồng thời phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đây là bước đi quan trọng trong xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - nghĩa tình - tự quản", góp phần hình thành một đô thị văn minh, nhân ái.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, thành công của chuỗi hoạt động không chỉ đến từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mà còn từ tinh thần chủ động, sáng tạo của từng địa phương trong triển khai công trình, phần việc gắn với thực tiễn. Những kết quả đạt được đã khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, là nền tảng để TP.HCM tiếp tục phát huy nội lực, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.