Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9

Cùng lúc đó, tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa là đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển. Các lực lượng diễu binh trên biển gồm có: tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.