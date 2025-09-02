Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bạn bè quốc tế cùng hàng vạn người dân có mặt tại quảng trường Ba Đình tham dự lễ kỷ niệm. Trên các tuyến phố hàng vạn người dân đã có mặt hai bên đường với cờ hoa chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm quốc khánh.
Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Tiếp đến là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, được coi là những "chiến binh thầm lặng", đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn.
ẢNH: TTXVN
Tiếp đó là khối nghi trượng gồm 4 khối, đi đầu là xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nối tiếp là Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; đội hình xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
ẢNH: GIA HÂN
Các khối quân đội tiến qua lễ đài
ẢNH: ĐÌNH HUY
Khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Có 4 khối quân đội tham gia diễu binh A80 lần này gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia
ẢNH: ĐÌNH HUY
Các khối sĩ quan công an nhân dân diễu qua lễ đài
ẢNH: ĐÌNH HUY
Tiếp sau khối công an là 14 khối xe pháo quân sự tiến vào lễ đài
ẢNH: ĐÌNH HUY
Hình ảnh các khối quân diễu binh qua các tuyến phố Hà Nội
ẢNH: HỒNG NAM
Trên các phố, các chiến sĩ trong các khối diễu binh, diễu hành gặp gỡ, giao lưu với người dân đang xem diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố của Hà Nội
ẢNH: TUẤN MINH
