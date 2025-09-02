Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/09/2025 11:32 GMT+7

Đúng 6 giờ 30 sáng 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 chính thức bắt đầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bạn bè quốc tế cùng hàng vạn người dân có mặt tại quảng trường Ba Đình tham dự lễ kỷ niệm. Trên các tuyến phố hàng vạn người dân đã có mặt hai bên đường với cờ hoa chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm quốc khánh.

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 bắt đầu với nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Ngọn đuốc truyền thống Cách mạng được truyền lửa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 2.

Sau nghi thức rước và thắp đuốc truyền thống là lễ chào cờ

ẢNH: GIA HÂN

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 3.

Khoảng 7 giờ, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm. Trong diễn văn, Tổng Bí thư khẳng định: Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.

ẢNH: GIA HÂN

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 4.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 5.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Tiếp đến là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, được coi là những "chiến binh thầm lặng", đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn.

ẢNH: TTXVN

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 6.

Cùng lúc đó, tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa là đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển. Các lực lượng diễu binh trên biển gồm có: tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 7.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 8.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 9.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 10.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 11.

Diễu binh của các lực lượng trên biển tại Khánh Hòa


Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 12.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 13.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 14.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 15.

Tiếp đó là khối nghi trượng gồm 4 khối, đi đầu là xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nối tiếp là Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; đội hình xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

ẢNH: GIA HÂN

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 16.

Tiếp đó là 26 khối quân đội, đi đầu là 5 xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân do thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài.

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 17.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 18.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 19.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 20.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 21.

Các khối quân đội tiến qua lễ đài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 22.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 23.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 24.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 25.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 26.

Khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Có 4 khối quân đội tham gia diễu binh A80 lần này gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 27.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 28.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 29.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 30.

Các khối sĩ quan công an nhân dân diễu qua lễ đài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 31.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 32.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 33.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 34.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 35.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 36.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 37.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 38.

Tiếp sau khối công an là 14 khối xe pháo quân sự tiến vào lễ đài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 39.

Sau khi diễu qua lễ đài, các khối quân rẽ ra các tuyến phố theo 7 hướng khác nhau

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 40.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 41.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 42.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 43.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 44.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 45.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 46.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 47.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 48.

Hình ảnh các khối quân diễu binh qua các tuyến phố Hà Nội

ẢNH: HỒNG NAM

Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 49.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 50.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 51.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 52.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 53.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 54.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 55.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 56.
Toàn cảnh lễ diễu binh , diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 . 9 - Ảnh 57.

Trên các phố, các chiến sĩ trong các khối diễu binh, diễu hành gặp gỡ, giao lưu với người dân đang xem diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố của Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Xem thêm bình luận