Thời sự

Khối diễu binh Trung Quốc hát 'Việt Nam, Hồ Chí Minh' trên phố Hà Nội

Đình Huy - Nguyễn Trường
02/09/2025 11:05 GMT+7

Thời điểm diễu hành vào quảng trường Cách mạng Tháng Tám (P.Cửa Nam, Hà Nội) sáng nay, khối quân đội Trung Quốc đã hát vang ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng' trong sự hò reo của người dân.

Sáng 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều đại diện, lãnh đạo các đoàn khách quốc tế như Nga, Trung Quốc... cùng hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân.

- Ảnh 1.

Khối Quân đội Trung Quốc tiến vào lễ đài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Bên cạnh các khối diễu binh thuộc biên chế của lực lượng vũ trang Việt Nam, lễ diễu binh còn có sự xuất hiện của 4 khối quân đội nước ngoài là Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Sau khi đi qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, các khối quân đội nước ngoài diễu hành trên các tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám (P.Cửa Nam) trong sự hò reo của người dân.

- Ảnh 2.

120 chiến sĩ thuộc đoàn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc

ẢNH: ĐÌNH HUY

Khoảng 8 giờ 15, khối quân nhân Trung Quốc tiến bước vào quảng trường Cách mạng Tháng Tám và hát vang ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng.

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng, 30 năm đấu tranh, giành toàn vẹn non sông, 30 năm dân chủ cộng hòa, kháng chiến đã thành công, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh...", đoàn quân nhân Trung Quốc hát trong sự hò reo chào đón nồng nhiệt của người dân.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Khối Quân đội Trung Quốc hát Như có Bác trong ngày đại thắng

ẢNH: TRƯỜNG ĐẠT

Theo lời thuyết minh tại lễ diễu binh, 120 quân nhân Trung Quốc thuộc đoàn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Khối Quốc kỳ Liên bang Nga là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Khối Quân đội Nga tham gia diễu binh

ẢNH: HUY ĐẠT

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia đại diện cho lực lượng hải quân, không quân và hiến binh.

Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngày nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm: "Láng giềng tốt đẹp, Hữu nghị truyền thống, Hợp tác toàn diện, Bền vững lâu dài".

Khối Quân đội Lào là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.

- Ảnh 9.

Khối Quân đội Lào

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.


