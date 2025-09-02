Cả nước hướng về Hà Nội trong diễu binh diễu hành hoành tráng và ý nghĩa

Sau diễn văn khai mạc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu. Mở đầu là màn kéo Quốc kỳ, Đảng kỳ của biên đội trực thăng 10 chiếc Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp đó là màn trình diễn của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, máy bay huấn luyện Yak-130, L-39NG. Đặc biệt là phần biểu diễn và thả đạn nhiễu của tiêm kích Su30-MK2.

Tiếp theo, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài Quảng trường Ba Đình. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng đi đầu (xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9), tiếp đến là 26 khối quân đội và 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); 17 khối công an; 14 khối xe pháo quân sự.

Tự hào khung hình điện ảnh: Quảng trường Ba Đình rực rỡ sớm mai

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Tràng Tiền (Hà Nội) trong sự chào đón của đông đảo người dân ẢNH: TUẤN MINH

Một chiến sĩ trong khối diễu binh, diễu hành đập tay với em nhỏ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên đường Thanh Niên ẢNH: TUẤN MINH

Những khoảnh khắc hùng tráng, đầy tự hào từ Quảng trường Ba Đình

Trong thời gian các khối diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, các lực lượng vũ trang cũng tiến hành diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Hình ảnh diễu binh trên biển sẽ được chiếu trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình và 270 màn hình trên các tuyến đường của Hà Nội phục vụ người dân xem lễ diễu binh, diễu hành.

Đi sau các khối lực lượng vũ trang là khối Hồng kỳ mở đầu cho phần diễu hành của 12 khối quần chúng. Ngoài ra, lực lượng tham gia buổi diễu binh, diễu hành còn có tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang) và khối xếp hình, xếp chữ.

Cựu binh chiến trường Campuchia bồi hồi: 'Đất nước hơn xưa hàng chục lần'

Từ Bắc Ninh xuống Hà Nội chiều 1.9, cựu chiến binh Nguyễn Kim Thành rất háo hức dù phải đợi xuyên đêm xem diễu binh. Ông và nhiều cựu chiến binh khác được cán bộ Điện lực Ba Đình mời về trạm khách trên đường Điện Biên Phủ, ngay dưới chân cột cờ Hà Nội do UBND TP.Hà Nội dựng lên để đón tiếp các cựu chiến binh về Hà Nội xem diễu binh.

Cựu binh chiến trường Campuchia bồi hồi đợi xem diễu binh: 'Đất nước hơn xưa hàng chục lần'

Từng mang quân hàm thượng úy, đại đội trưởng, nguyên cán bộ Sư đoàn 307 Quân khu 5, cựu chiến binh Nguyễn Kim Thành đã có hơn 10 năm binh nghiệp làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. "Những ngày vui như hôm nay rất xót thương các đồng đội không trở về vẫn nằm lại ở nghĩa trang Gia Lai. Rất tiếc tôi không vào viếng được các đồng chí", ông Thành chia sẻ.

