Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cựu chiến binh có cha và anh trai từng là lính, bồi hồi đợi xem tổng duyệt diễu binh
Video Thời sự

Cựu chiến binh có cha và anh trai từng là lính, bồi hồi đợi xem tổng duyệt diễu binh

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
30/08/2025 06:46 GMT+7

Hình ảnh người cựu chiến binh có cha và anh trai cũng từng khoác áo lính, lặng lẽ đợi xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 khiến nhiều người xúc động.

Từ tối 29.8.2025, tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, hàng ngàn người dân đã nô nức tập trung, chờ đợi buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Cựu chiến binh có cha và anh trai từng là lính, bồi hồi đợi xem tổng duyệt diễu binh

Không khí từ sớm đã rộn ràng. Nhiều người mang theo đồ ăn, nước uống, thậm chí cả trò chơi để vừa chờ đợi vừa cùng nhau chia sẻ niềm háo hức. Trong số đó, có những gương mặt đặc biệt, là những người từng đi qua chiến tranh, nay trở lại với tâm thế của nhân chứng lịch sử.

Một trong số đó là ông Ngỗ Quốc Hội, 67 tuổi, cựu chiến binh quê Thái Nguyên. Cha ông từng tham gia trận Điện Biên Phủ, còn anh trai ông là người lính trực tiếp tiến vào Dinh Độc Lập năm 1975. Với gia đình ông, những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước luôn gắn liền với ký ức thiêng liêng.

Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: 'Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay'

Ông Ngỗ Quốc Hội chia sẻ, ông đã có mặt tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và nay là buổi lễ quan trọng đánh dấu 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Lần nào ông cũng háo hức, cũng muốn lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc.

"Cũng rất tự hào, bố mình từng đánh Điện Biên Phủ, anh mình cũng là người lính đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập. Năm nay tôi 67 tuổi rồi, chưa biết 10 hay 20 năm nữa có còn sức để đi nữa không. Nên lần này tôi phải đi cho trọn vẹn, lưu lại những hình ảnh quý giá để sau này cho con cháu xem", ông Hội chia sẻ.

Tin liên quan

Cựu chiến binh xem diễu binh: Khí tài thời chúng tôi đơn sơ lắm!

Cựu chiến binh xem diễu binh: Khí tài thời chúng tôi đơn sơ lắm!

Tối ngày 29.8.2025, hàng nghìn người dân đổ về những tuyến đường trung tâm Hà Nội để chờ xem các buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Trong đó, hình ảnh các cựu quân nhân tóc bạc, kiên nhẫn thức trắng đêm chờ đợi đã tạo nên bầu không khí xúc động, khẳng định tình yêu tổ quốc luôn bền bỉ và thiêng liêng.

Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng duyệt: Nữ đại biểu thướt tha trong tà áo dài

Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: 'Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay'

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh Quốc khánh 2.9 Cựu chiến binh A80 tổng duyệt diễu binh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận