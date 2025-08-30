Từ tối 29.8.2025, tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, hàng ngàn người dân đã nô nức tập trung, chờ đợi buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Cựu chiến binh có cha và anh trai từng là lính, bồi hồi đợi xem tổng duyệt diễu binh

Không khí từ sớm đã rộn ràng. Nhiều người mang theo đồ ăn, nước uống, thậm chí cả trò chơi để vừa chờ đợi vừa cùng nhau chia sẻ niềm háo hức. Trong số đó, có những gương mặt đặc biệt, là những người từng đi qua chiến tranh, nay trở lại với tâm thế của nhân chứng lịch sử.

Một trong số đó là ông Ngỗ Quốc Hội, 67 tuổi, cựu chiến binh quê Thái Nguyên. Cha ông từng tham gia trận Điện Biên Phủ, còn anh trai ông là người lính trực tiếp tiến vào Dinh Độc Lập năm 1975. Với gia đình ông, những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước luôn gắn liền với ký ức thiêng liêng.

Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: 'Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay'

Ông Ngỗ Quốc Hội chia sẻ, ông đã có mặt tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và nay là buổi lễ quan trọng đánh dấu 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Lần nào ông cũng háo hức, cũng muốn lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc.

"Cũng rất tự hào, bố mình từng đánh Điện Biên Phủ, anh mình cũng là người lính đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập. Năm nay tôi 67 tuổi rồi, chưa biết 10 hay 20 năm nữa có còn sức để đi nữa không. Nên lần này tôi phải đi cho trọn vẹn, lưu lại những hình ảnh quý giá để sau này cho con cháu xem", ông Hội chia sẻ.