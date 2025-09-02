Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển

Đình Huy - Bách Nhật
02/09/2025 08:38 GMT+7

Sáng nay 2.9, diễu binh trên biển lần đầu tiên diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.

Từ căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển, gồm có: tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Đây là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 1.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - TMT Quân chủng Hải quân, Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 2.

Đội hình diễu binh trên biển của lực lượng Quân chủng Hải quân

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 3.

Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm diezen-điện hiện đại, được mệnh danh là "Hố đen trong lòng đại dương", niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung và tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác.

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 4.

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 5.

Trực thăng săn ngầm Ka28 được trang bị 2 động cơ tua bin khí mạnh mẽ, hệ thống dẫn đường, tự động lái, thiết bị chống ngầm hiện đại. Máy bay được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương bằng các loại vũ khí được trang bị trong điều kiện thời tiết ngày, đêm từ giản đơn đến phức tạp.

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 6.

Tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam, tàu được trang bị các loại vũ khí, trang bị hiện đại, cho phép hoạt động độc lập dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; trực tiếp đấu tranh với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 7.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam là hệ tàu có tốc độ cơ động nhanh, tầm hoạt động rộng và có khả năng chịu được sóng cấp 12. Tàu có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác để tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ.

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 8.

Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như: pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực... Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24 hải lý/giờ; tàu có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta.

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 9.

Biên đội tàu KN290, KN 390 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, lớp tàu tuần tra đa năng, được trang bị hệ thống điều khiển, thông tin, chỉ huy hiện đại, tự động hóa cao, cho phép thực hiện linh hoạt nhiều nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tuần tra, kiểm soát IUU; kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 10.

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng

ẢNH: QCHQ

Tàu ngầm Kilo, trực thăng săn ngầm lần đầu tiên diễu binh trên biển - Ảnh 11.

Ngoài ra, còn có các biên đội tàu SPA 4207 của Bộ đội Biên phòng; đây là loại tàu tuần tra cao tốc được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải. Biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực được sử dụng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khẳng định chủ quyền biển, đảo, tuần tra, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển. Biên đội tàu tìm kiếm cứu hộ đa năng, biên đội tàu bổ trợ và nhiều trang bị của các lực lượng vũ trang trên biển tham gia diễu binh.

ẢNH: QCHQ

 

