Tự hào Việt Nam

Ngày ấy, khi đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, tôi lên đường theo tinh thần của một người sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Lúc đó, tôi chưa ý thức hết giá trị của việc mình làm. Nhưng sau này, khi trở về với giảng đường và tham gia giảng dạy, tôi mới thấm thía: tất cả những năm tháng ấy không chỉ góp phần đem lại thắng lợi cho đất nước mà trên hết là mang lại hòa bình cho dân tộc. Đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi.

Chiến tranh lùi xa, tôi có may mắn được bước tiếp con đường trí thức. Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử giúp tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của quá khứ, của dân tộc và của chính sự hy sinh mà bản thân từng đi qua. Nhiều đồng đội của tôi mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Tôi thấy mình may mắn hơn họ: vừa sống sót, vừa có cơ hội lý giải, ghi chép, giảng dạy về lịch sử. Có người nói chúng tôi là những "hiện vật sống quý hiếm", một dạng bảo tàng nhân chứng. Tôi không phủ nhận. Bởi quả thật, thế hệ chúng tôi càng ngày càng ít, và vì thế càng trở nên trân quý.

Nhìn lớp trẻ hôm nay, tôi tin tưởng hoàn toàn. Hình ảnh các khối quân nhân diễu binh trong ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, trong những ngày luyện tập diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tôi nhìn thấy ở họ sự đồng điệu với thế hệ của chúng tôi ngày xưa. Thời chiến, chúng tôi khao khát được ra trận, được góp sức mình. Còn hôm nay, các bạn trẻ vẫn tự hào được khoác lên người bộ quân phục. Thời nào cũng vậy, tuổi trẻ Việt Nam luôn là lớp người kế tục đáng tin cậy để cha anh yên tâm.

"Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành", 2 câu thơ trong bài thơ Tiếng hát sang xuân của nhà thơ Tố Hữu từng được chúng tôi thuộc nằm lòng và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đất nước dù thời bình vẫn luôn tiềm ẩn khó khăn, thử thách. Thanh niên hôm nay cần tỉnh táo, cảnh giác, sẵn sàng cho mọi tình huống. Đồng thời, trong thế giới số 4.0 với bao cám dỗ, chúng ta càng phải biết ơn thế hệ đi trước, càng phải biến lòng biết ơn thành hành động và trách nhiệm.

Hơn nửa thế kỷ đã qua, tôi càng thấm thía: hòa bình không tự nhiên mà có và được đánh đổi bằng máu xương. Chính từ chỗ biết ơn ấy, các bạn trẻ sẽ tìm thấy vị trí, trách nhiệm của mình trong xã hội hôm nay. Tôi tin rằng với tri thức và khát vọng, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc hòa bình, đưa đất nước vươn lên, phồn vinh, hội nhập.

PGS-TS Hà Minh Hồng (Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM)