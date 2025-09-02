Tự hào Việt Nam

Mỗi thế hệ, dù trong chiến tranh hay hòa bình, đều góp sức làm rạng rỡ non sông. Hôm nay, các thế hệ người Việt Nam tiếp tục chung khát vọng dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Ngọn lửa đại đoàn kết và nghĩa tình bất diệt
Quốc khánh 2.9 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, biểu tượng bất diệt của tinh thần đại đoàn kết toàn dân - một truyền thống quý báu, một sức mạnh vô địch được hun đúc từ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha ông. Chính tinh thần ấy đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và tiếp tục soi đường cho chúng ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trải qua hơn 80 năm, ngọn lửa đoàn kết ấy không ngừng được bồi đắp, tỏa sáng mạnh mẽ, đặc biệt trên mảnh đất TP.HCM - thành phố mang tên Bác. Trong những giai đoạn gian nan nhất, từ kháng chiến cứu nước đến công cuộc đổi mới, hội nhập, tinh thần "lá lành đùm lá rách" lại càng được phát huy rực rỡ. Các chương trình hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, sẻ chia trong đại dịch Covid-19… đều in đậm dấu ấn nghĩa tình của cả cộng đồng. Đó không chỉ là sự chung tay về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, là biểu hiện trọn vẹn của tình đồng bào, tình người Việt Nam.
Phát huy truyền thống ấy, mỗi người dân thành phố hôm nay cần tiếp tục hành động để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn phải bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người còn khó khăn, người yếu thế. Hãy lan tỏa tinh thần sẻ chia để mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển; để không em nhỏ nào phải bỏ học, không người già nào phải neo đơn, không gia đình nào phải lâm cảnh túng thiếu mà không có sự nâng đỡ của cộng đồng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp tục là nhịp cầu vững chắc gắn kết Đảng, chính quyền với người dân; là nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; là điểm tựa để các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Ông Phạm Minh Tuấn (Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM)
Mỗi người cần trở thành một "đại sứ văn hóa"
Trong dịp 2.9 tôi luôn cảm thấy niềm tự hào lớn lao khi được sinh ra và lớn lên trong thời bình, trên mảnh đất Việt Nam giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Đó là niềm tự hào về những thế hệ cha anh đã hy sinh để chúng ta có hòa bình hôm nay, và cũng là động lực để tôi không ngừng nỗ lực trong sự nghiệp nghệ thuật.
Tôi ý thức rõ rằng trong kỷ nguyên hội nhập, người trẻ có cơ hội tiếp cận thế giới rộng mở, nhưng cũng đứng trước thách thức lớn trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Tôi chọn âm nhạc truyền thống, đặc biệt là xẩm, như một "tấm hộ chiếu" văn hóa để giới thiệu câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật, giúp công chúng, nhất là giới trẻ thấy được vẻ đẹp và giá trị của di sản. Hà Myo tin rằng một đất nước phát triển không chỉ mạnh về kinh tế, mà còn phải giàu có về văn hóa, giàu lòng nhân ái. Và mỗi người nghệ sĩ, dù nhỏ bé, đều có thể là một hạt giống đóng góp vào sự thịnh vượng đó.
Với tôi, lan tỏa bản sắc không chỉ là nhiệm vụ của nghệ sĩ mà là trách nhiệm của tất cả người trẻ Việt Nam. Từ cách chúng ta nói tiếng Việt, lựa chọn trang phục, đến việc trân trọng phong tục, ẩm thực, ứng xử, mỗi người đều có thể trở thành một "đại sứ văn hóa" trong đời sống thường ngày. Tôi mong rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tự tin hội nhập nhưng luôn nhớ về cội nguồn, để mỗi khi bước ra thế giới, chúng ta có thể tự hào nói: "Tôi là người Việt Nam".
Nghệ sĩ Hà Myo (Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022)
Niềm tin người con xa xứ
Mỗi dịp Quốc khánh 2.9, lòng tôi lại dâng lên một niềm xúc động khó tả. Đã nhiều năm sống và làm việc nơi đất khách, nhưng trong trái tim tôi, Việt Nam luôn là nơi chốn thiêng liêng nhất. Nơi có cội nguồn, gia đình, lịch sử 80 năm đầy gian khổ của dân tộc nhưng cũng rực rỡ và vinh quang. Tôi tự hào khi thấy đất nước ngày càng đổi mới, hội nhập, để mỗi bước chân của người Việt ở năm châu đều mang theo niềm kiêu hãnh: "Tôi là người Việt Nam".
Với tôi, cũng như nhiều kiều bào khác, trách nhiệm không chỉ là giữ trọn tình yêu quê hương, mà còn là góp phần mang tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực từ khắp nơi trên thế giới trở về để chung tay xây dựng Tổ quốc. Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), nơi tôi đang công tác và là chủ tịch thì chúng tôi luôn xác định trách nhiệm không chỉ là gắn kết cộng đồng kiều bào, mà còn là cầu nối kinh tế, đầu tư, thương mại, tri thức, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục giữa hai nước và thế giới.
Mỗi chương trình hợp tác, mỗi dự án được khởi xướng đều xuất phát từ khát vọng đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ và bền vững cho quê hương. Ước mong lớn nhất của tôi là các thế hệ kế tiếp khi nhìn lại 80 năm qua sẽ tự hào thấy một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nơi mỗi kiều bào dù ở đâu cũng luôn có một điểm tựa, một niềm tin bất biến: Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng bước vào chặng đường mới, với sức mạnh đoàn kết dân tộc trong và ngoài nước, Việt Nam sẽ vươn tới mục tiêu: "Hùng cường - Thịnh vượng - Tự hào Việt Nam".
TS Trần Hải Linh (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN)
Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành
Ngày ấy, khi đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, tôi lên đường theo tinh thần của một người sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. Lúc đó, tôi chưa ý thức hết giá trị của việc mình làm. Nhưng sau này, khi trở về với giảng đường và tham gia giảng dạy, tôi mới thấm thía: tất cả những năm tháng ấy không chỉ góp phần đem lại thắng lợi cho đất nước mà trên hết là mang lại hòa bình cho dân tộc. Đó là niềm tự hào lớn nhất của tôi.
Chiến tranh lùi xa, tôi có may mắn được bước tiếp con đường trí thức. Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử giúp tôi hiểu sâu sắc hơn giá trị của quá khứ, của dân tộc và của chính sự hy sinh mà bản thân từng đi qua. Nhiều đồng đội của tôi mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
Tôi thấy mình may mắn hơn họ: vừa sống sót, vừa có cơ hội lý giải, ghi chép, giảng dạy về lịch sử. Có người nói chúng tôi là những "hiện vật sống quý hiếm", một dạng bảo tàng nhân chứng. Tôi không phủ nhận. Bởi quả thật, thế hệ chúng tôi càng ngày càng ít, và vì thế càng trở nên trân quý.
Nhìn lớp trẻ hôm nay, tôi tin tưởng hoàn toàn. Hình ảnh các khối quân nhân diễu binh trong ngày kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, trong những ngày luyện tập diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tôi nhìn thấy ở họ sự đồng điệu với thế hệ của chúng tôi ngày xưa. Thời chiến, chúng tôi khao khát được ra trận, được góp sức mình. Còn hôm nay, các bạn trẻ vẫn tự hào được khoác lên người bộ quân phục. Thời nào cũng vậy, tuổi trẻ Việt Nam luôn là lớp người kế tục đáng tin cậy để cha anh yên tâm.
"Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành", 2 câu thơ trong bài thơ Tiếng hát sang xuân của nhà thơ Tố Hữu từng được chúng tôi thuộc nằm lòng và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đất nước dù thời bình vẫn luôn tiềm ẩn khó khăn, thử thách. Thanh niên hôm nay cần tỉnh táo, cảnh giác, sẵn sàng cho mọi tình huống. Đồng thời, trong thế giới số 4.0 với bao cám dỗ, chúng ta càng phải biết ơn thế hệ đi trước, càng phải biến lòng biết ơn thành hành động và trách nhiệm.
Hơn nửa thế kỷ đã qua, tôi càng thấm thía: hòa bình không tự nhiên mà có và được đánh đổi bằng máu xương. Chính từ chỗ biết ơn ấy, các bạn trẻ sẽ tìm thấy vị trí, trách nhiệm của mình trong xã hội hôm nay. Tôi tin rằng với tri thức và khát vọng, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc hòa bình, đưa đất nước vươn lên, phồn vinh, hội nhập.
PGS-TS Hà Minh Hồng (Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM)
Cần biến niềm tự hào thành khát vọng cống hiến
Dịp Quốc khánh 2.9, tôi luôn thấy niềm tự hào dân tộc trào dâng khi nghĩ về chặng đường cha anh đã đi qua để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chúng tôi, thế hệ trẻ hôm nay, được sống trong hòa bình, được học tập, làm việc và sáng tạo trong một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ, đó vừa là may mắn, vừa là trách nhiệm lớn lao.
Tôi tin rằng mỗi bạn trẻ Việt Nam cần biến niềm tự hào ấy thành khát vọng cống hiến. Kỷ nguyên mới mang đến nhiều cơ hội từ tri thức, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta không ngừng rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, kỹ năng để đóng góp thực chất vào sự phát triển của thủ đô và đất nước. Tôi mong rằng tuổi trẻ Hà Nội sẽ luôn nuôi dưỡng ước mơ lớn, dám dấn thân, dám đổi mới, biến những ý tưởng sáng tạo thành hành động cụ thể.
Chúng ta cần biết rằng khát vọng cống hiến không chỉ thể hiện ở những việc làm lớn lao, mà có thể bắt đầu từ những hành động giản dị hằng ngày: học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm, sống tử tế và lan tỏa những giá trị tích cực. Mỗi việc làm nhỏ, nếu được thực hiện bằng cả trái tim, sẽ góp phần bồi đắp sức mạnh cộng đồng, tạo nên những sự thay đổi mạnh mẽ, tích cực.
Các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, để hình ảnh người trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ thủ đô nói riêng, luôn gắn liền với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn ra biển lớn, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Anh Nguyễn Tiến Hưng (Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội)
Khát vọng dựng xây một Việt Nam hạnh phúc
Trong hành trình 80 năm lập nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên một thiên anh hùng ca bất diệt: từ giành độc lập, bảo vệ chủ quyền, đến xây dựng và phát triển đất nước với những thành tựu khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Thế hệ trẻ chúng tôi, những người sinh ra và lớn lên trong hòa bình, luôn cảm nhận sâu sắc giá trị của "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mà cha ông đã dày công giữ gìn.
Là một người trẻ, tôi luôn nghĩ rằng hạnh phúc không chỉ là sự đủ đầy về vật chất, mà còn là một khát vọng, một trách nhiệm và cũng là một sứ mệnh. Việt Nam hạnh phúc phải là nơi mọi công dân đều có cơ hội phát triển bản thân, được tôn trọng, được sẻ chia và cùng chung tay tạo dựng một xã hội công bằng, nhân ái.
Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số, tôi mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam sẽ trở thành những công dân toàn cầu, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa làm chủ tri thức và công nghệ để sáng tạo, khởi nghiệp và mang trí tuệ Việt Nam vươn xa. Một đất nước hạnh phúc trước hết phải là một đất nước của tri thức, nơi giáo dục được coi trọng, nơi mọi trẻ em đều cơ hội tiếp cận học tập chất lượng và nơi thanh niên có môi trường để dấn thân, sáng tạo và cống hiến.
Bên cạnh đó, hạnh phúc của một dân tộc không thể tách rời sự phát triển xanh và bền vững. Tôi tin rằng hành trình Việt Nam hạnh phúc sẽ là hành trình đồng hành của tất cả mọi người: từ Chính phủ, doanh nghiệp đến từng cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng là một phần nhỏ bé trong hành trình kiến tạo hạnh phúc của dân tộc.
Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà
