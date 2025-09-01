Cả nước hướng về Hà Nội

Lễ diễu binh bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2.9

Sau lễ tổng duyệt cấp nhà nước ngày 30.8, sáng mai 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) sẽ chính thức diễn ra. Tham dự lễ kỷ niệm chính thức sẽ có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều đại diện, lãnh đạo các đoàn khách quốc tế như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ... cùng hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân.

Quảng trường Ba Đình trong lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 hôm 30.8 ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 với nghi thức rước đuốc truyền thống. Ngọn lửa được trao cho trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam - để thắp lên đài lửa.

Tiếp đó là lễ chào cờ vào lúc 6 giờ 45. Đúng thời điểm này, từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa khai hỏa 21 phát đại bác rền vang, báo hiệu lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu.

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Tràng Tiền (Hà Nội) trong sự chào đón của đông đảo người dân ẢNH: TUẤN MINH

Sau diễn văn khai mạc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lễ diễu binh, diễu hành dự kiến bắt đầu từ 7 giờ 45. Mở đầu là màn kéo Quốc kỳ, Đảng kỳ của biên đội trực thăng 10 chiếc Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp đó là màn trình diễn của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, máy bay huấn luyện Yak-130, L-39NG. Đặc biệt là phần biểu diễn và thả đạn nhiễu của tiêm kích Su30-MK2.

Tiếp theo, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài Quảng trường Ba Đình. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng đi đầu (xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9), tiếp đến là 26 khối quân đội và 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); 17 khối công an; 14 khối xe pháo quân sự.

Trong thời gian các khối diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, các lực lượng vũ trang cũng tiến hành diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Hình ảnh diễu binh trên biển sẽ được chiếu trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình và 270 màn hình trên các tuyến đường của Hà Nội phục vụ người dân xem lễ diễu binh, diễu hành.

Một chiến sĩ trong khối diễu binh, diễu hành đập tay với em nhỏ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên đường Thanh Niên ẢNH: TUẤN MINH

Đội hình tham gia diễu binh trên biển gồm có tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác. Các tàu sẽ xếp thành đội hình chào cờ; duyệt đội hình diễu binh trên biển đội hình chữ A, V, quả trám.

Đi sau các khối lực lượng vũ trang là khối Hồng kỳ mở đầu cho phần diễu hành của 12 khối quần chúng. Ngoài ra, lực lượng tham gia buổi diễu binh, diễu hành còn có tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang) và khối xếp hình, xếp chữ.

Một du khách nước ngoài check-in hình ảnh đường phố đỏ rực cờ Tổ quốc, cờ Đảng những ngày này tại thủ đô ẢNH: TUẤN MINH

Cấm 54 tuyến đường từ 22 giờ ngày 1.9

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ kỷ niệm A80 ngày 2.9, Công an Hà Nội sẽ thực hiện cấm triệt để 54 tuyến đường từ 22 giờ ngày 1.9 đến 13 giờ ngày 2.9. Đồng thời, cảnh sát cũng tạm cấm các tuyến đường bên trong đường Vành đai 1, các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai 1 đến Vành đai 2; hạn chế lưu thông trên các tuyến đường từ Vành đai 2 đến Vành đai 3, các tuyến trong khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2 và một số tuyến từ Vành đai 3 ra khu vực ngoại thành.

Công an Hà Nội cũng khuyến nghị người dân từ các địa phương đến Hà Nội tham dự các hoạt động kỷ niệm nên sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - P.Hà Đông đến ga Cát Linh - P.Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - P.Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - P.Giảng Võ); đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn P.Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên hè phố, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành; ra về trật tự theo hướng dẫn.

Nhiều địa điểm của TP.Hà Nội được trang hoàng dịp lễ 80 năm Quốc khánh trở thành các điểm check-in của người dân và du khách đến Hà Nội dịp này ẢNH: TUẤN MINH

Để giải quyết bài toán phương tiện cá nhân cho hàng vạn người về tham dự lễ diễu binh, diễu hành A80, UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí hệ thống gồm gần 200 điểm trông giữ xe. Các điểm này được phân bổ hợp lý trên địa bàn các quận cũ Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy và Hai Bà Trưng, tạo thành một vành đai gửi xe bao quanh khu vực diễn ra sự kiện.

Cụ thể, các điểm trông giữ xe được ưu tiên đặt tại những nơi có không gian rộng, không ảnh hưởng đến giao thông. Tại các quận cũ như Ba Đình, điểm gửi xe lớn nhất là Cung thể thao Quần Ngựa và dọc đường Văn Cao. Tại Q.Đống Đa (cũ), người dân có thể gửi xe dọc các phố Hoàng Cầu, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh. Q.Hoàn Kiếm (cũ) bố trí các điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Chương Dương, trên vỉa hè đường Trần Nhật Duật, Phùng Hưng…

Sau khi gửi xe hoặc xuống các trạm xe buýt, ga tàu, người dân có thể lựa chọn lộ trình đi bộ để vào trung tâm xem diễu binh, diễu hành. Cụ thể, từ hướng tây (từ Cầu Giấy, Mỹ Đình), sau khi gửi xe tại Cung thể thao Quần Ngựa hoặc dọc đường Văn Cao, tuyến đi bộ hợp lý nhất là qua phố Giang Văn Minh, sau đó rẽ vào các đường nhỏ như Trần Huy Liệu, Núi Trúc để tiếp cận phần đường Kim Mã không bị cấm và tiến vào Nguyễn Thái Học.

Từ hướng nam (từ Đống Đa, Thanh Xuân), các điểm gửi xe trên đường Hoàng Cầu, Huỳnh Thúc Kháng sẽ kết nối với lộ trình đi bộ dọc theo phố La Thành, Ô Chợ Dừa, sau đó tiến vào phố Cát Linh. Đây là một trong những tuyến đi bộ chính để vào khu vực xem diễu binh.

Khối khí tài quân sự đi trên phố Điện Biên Phủ trong lễ tổng duyệt hôm 30.8 ẢNH: PHAN HẬU

Từ hướng đông (từ Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng), người dân có thể đi bộ từ phía ga Hà Nội (đường Lê Duẩn), qua phố Khâm Thiên để vào Cát Linh, hoặc từ phía Hàng Bông, Cửa Nam để tiếp cận đường Nguyễn Thái Học. Trên các tuyến đường này, lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động và tình nguyện viên được bố trí dày đặc, có nhiệm vụ hướng dẫn, giữ gìn trật tự và sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Lượng khách đến Hà Nội tăng 40 - 50%

Từ nhiều ngày qua, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành cũng như du khách nước ngoài đã tụ về thủ đô để theo dõi các đợt tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành A80 chính thức vào ngày mai. Đây là lý do lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng vọt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 năm nay. Điều này cũng dẫn đến tình hình khan hiếm phòng khách sạn, đặc biệt là khu vực trung tâm. Trong những ngày qua, UBND TP.Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động phục vụ, hỗ trợ người dân, du khách về thủ đô dự đại lễ. Từ ngày 30.8 đến hết ngày 2.9, Hà Nội còn miễn tiền vé đối với 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao) cho người dân. Ngoài ra, Hà Nội Metro sẽ vận hành xuyên đêm 2 tuyến tàu điện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, Hà Nội đã bố trí hơn 1.000 nhà vệ sinh lưu động nằm trên địa bàn các phường trung tâm và các cung đường có khối diễu binh đi qua. Đại diện Công ty Môi trường đô thị Hà Nội cho biết để phục vụ ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành A80, phía công ty sẽ tiếp tục tăng cường bố trí cán bộ, công nhân viên thực hiện quét rác, nhặt rác và dọn vệ sinh. Trong đó tăng cường bố trí công nhân thủ công đẩy thùng và sử dụng túi ni lông đi dọc các tuyến đường thu gom rác phát sinh của người dân liên tục 24/24; tăng cường đặt chốt các thùng rác dọc các tuyến đường người dân đứng xem diễu binh, diễu hành.

Lộ trình các khối diễu binh, diễu hành A80 Khối Nghi trượng đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối Đi bộ (quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất. Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ: rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về sân vận động Quần Ngựa. Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức). Sau khi rẽ về các hướng, Khối Nghi trượng sẽ tập kết tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài tập kết tại sân vận động Quần Ngựa. Một phần khối đi bộ tập kết tại công viên Thống Nhất. Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh tập kết tại công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ tập kết tại sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn). Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy. Khối xe tăng tập kết tại đầu đường Thanh Niên rồi sau đó đi về Quảng trường Ba Đình, khi qua lễ đài, khối này sẽ rẽ vào đường Lê Hồng Phong, sau đó di chuyển theo trục Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương để về tập kết tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Tuyến đường của xe pháo, xe đặc chủng (bánh lốp): chia làm 2 hướng lớn để về điểm tập kết cuối cùng tại Trường đua F1 (Mỹ Đình). Hướng 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo. Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo.

Các điểm "đẹp" xem diễu binh, diễu hành Người dân có thể tham khảo các điểm sau để xem diễu binh, diễu hành: Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo: các khối đi bộ sau khi qua lễ đài sẽ đến điểm này để tỏa đi các hướng. Phố Nguyễn Thái Học: có 2 hướng rẽ sẽ đi qua phố này. Cụ thể là Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất. Đường Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao: đây là tuyến các khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua trước khi tập kết tại sân vận động Quần Ngựa. Tuyến phố Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám: một phần khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an sẽ đi qua. Tuyến đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương: là tuyến khối xe tăng, bánh xích, bánh lốp sẽ đi qua. Tuyến đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng: là nơi đoàn xe bánh lốp sẽ di chuyển qua. Tuyến đường Lê Quang Đạo - Trường đua F1: cũng là nơi một phần đoàn xe bánh lốp đi qua để tập kết về Trường đua F1.

54 tuyến đường cấm triệt để tất cả các phương tiện Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Gần 5.700 tỉ đồng quà Quốc khánh đã đến tay người dân Theo Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đến 13 giờ 30 ngày 31.8, 1.929/3.321 xã đã tiếp nhận kinh phí và tổ chức trao quà tặng Quốc khánh đến công dân, chiếm tỷ trọng 58,08%. Số tiền đã được chi trả là 5.687,1 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 53,15% trên tổng số kinh phí dự kiến là 10.700,3 tỉ đồng. Có 11/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc rút kinh phí và thực hiện tặng quà đến công dân với tỷ lệ chi trả trên 92% số xã và kinh phí quà tặng. Trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Trị đã hoàn thành chuyển kinh phí tới 100% số xã và trao tặng 100% kinh phí. Một số địa phương khác cơ bản hoàn thành nhiệm vụ như: Đà Nẵng (91/94 xã); Hà Tĩnh (65/69 xã); Lai Châu (37/38 xã); Lạng Sơn (60/65 xã); Lào Cai (96/99 xã); Nghệ An (127/130 xã); Quảng Ninh (51/54 xã); Thanh Hóa (163/166 xã). Trước đó, ngày 28.8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 với mức quà tặng là 100.000 đồng/người. Đan Thanh



