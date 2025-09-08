Bác sĩ bay gấp ra đặc khu Côn Đảo điều trị bệnh nhân tai nạn giao thông

Sáng 8.9, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Tạ Quyết, Trưởng khoa Gan - mật - tụy, Bệnh viện Bình Dân TP.HCM đã bay ra đặc khu Côn Đảo để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân chấn thương nặng do tai nạn giao thông nhập viện cấp cứu tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo vào 1 ngày trước đó.

Theo báo cáo nhanh, bệnh nhân là một học sinh nam 17 tuổi, đến cấp cứu tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng rất nặng sau té ngã do tai nạn giao thông. Cụ thể, bệnh nhân bị xe tông từ phía sau, văng về phía trước 4 mét.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bảo Duy (Bệnh viện Bình Dân) đang siêu âm cho bệnh nhân ẢNH: SYT

Lúc nhập viện, bệnh nhân có vài vết xây xát vùng hông lưng trái và vùng ngực và mạn sườn phải, bụng ấn đau khắp toàn bụng, đau nhiều ở 1/2 bụng trái.

Kết quả siêu âm tại giường cho thấy có tổn thương thận trái, dịch bụng lượng ít đến vừa khu trú vùng hạ vị.

Kết quả chụp MSCT cho thấy chấn thương thận trái độ IV kèm ổ tụ dịch và máu quanh thận. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị chấn thương lách độ III, dập đuôi tụy, dịch tự do trong ổ bụng nghĩ dịch máu.

Bệnh nhân được truyền 5 đơn vị máu các loại. Hiện bệnh nhân tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực.

Ngày 6.9, bác sĩ Bệnh viện Bình Dân cũng đã thực hiện mổ cắt ruột thừa cho 1 bệnh nhân ẢNH: SYT

"Sở Y tế đánh giá cao quyết định của Giám đốc Bệnh viện Bình Dân về việc cử thêm bác sĩ chuyên khoa giỏi ra Côn Đảo để tăng cường chuyên gia tư vấn, hội chẩn và chăm sóc chữa trị cho bệnh nhân bị chấn thương nặng thay vì chuyển người bệnh về bệnh viện. Đây là phương án an toàn nhất cho người bệnh bị chấn thương bụng kín. Hơn nữa hiện Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo đã có đủ phương tiện điều trị, nhất là phòng mổ và ngân hàng máu", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 6.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bảo Duy (Bệnh viện Bình Dân) đã mổ nội soi cắt ruột thừa cho nam bệnh nhân 36 tuổi ngay tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo.

Từ ngày 3 - 30.9, 7 bác sĩ trẻ, chuyên môn giỏi của các bệnh viện tại trung tâm TP.HCM được cử đến đặc khu Côn Đảo (đợt 1) để khám chữa bệnh cho bà con tại đây và thực hiện chuyển giao kỹ thuật.