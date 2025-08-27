Nữ bác sĩ trẻ chuyên môn giỏi đầu tiên TP.HCM đăng ký đến đặc khu Côn Đảo

Sáng 27.8, Sở Y tế TP.HCM làm lễ ra quân luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đợt 1 năm 2025.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đợt luân phiên đầu tiên gồm 7 bác sĩ của 6 bệnh viện: Bệnh viện Bình Dân (2 bác sĩ), Bệnh viện nhân dân Gia Định, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đây là những bác sĩ trẻ, có tay nghề cao về nhi khoa, sản, ngoại, hồi sức cấp cứu, lọc thận.

Bác sĩ trẻ sẽ lưu lại dấu ấn tốt đẹp tại đặc khu Côn Đảo

Từ ngày 3.9, các bác sĩ sẽ khởi hành đến công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và làm nhiệm vụ 1 tháng.

"Đi không chỉ là khám bệnh, điều trị mà còn xây dựng năng lực tại chỗ về lâu dài, đây là mục tiêu cốt lõi của chương trình", ông Nguyễn Anh Dũng nói và căn dặn các bác sĩ trẻ luân phiên không chỉ là chuyên môn mà còn là tinh thần trách nhiệm, sẻ chia, và lưu lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân đặc khu Côn Đảo.

7 bác sĩ chuyên khoa đầu tiên đến công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo ẢNH: DUY TÍNH

Đợt 1 này ngành y tế cũng sẽ tổ chức ngân hàng máu tại đặc khu Côn Đảo do Bệnh viện Hùng Vương phụ trách. Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương tại TP.HCM sẽ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ học sinh ở đây và tập huấn cho giáo viên. Bệnh viện Bình Dân sẽ khảo sát, đánh giá sớm triển khai phòng mổ tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Dịp này, Giám đốc Sở Y tế T.HCM trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ Huỳnh Anh Phi, Phó giám đốc Trung tâm y tế Bến Cát làm Phó giám đốc Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Hồi hộp vì là đợt bác sĩ đầu tiên đi đặc khu Côn Đảo

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Mai Liên (30 tuổi), khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 là bác sĩ nữ duy nhất trong đợt luân phiên này. Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, bác sĩ Mai Liên cho biết chị đã chủ động đăng ký tham gia chương trình luân phiên ra đặc khu Côn Đảo của ngành y tế TP.HCM.

Bác sĩ Mai Liên nói mình hồi hộp là vì đây là đợt đầu tiên đi đặc khu Côn Đảo để hỗ trợ công tác y tế. Một tháng qua, chị đã chuẩn bị tinh thần sức khỏe, chuyên môn, sắp xếp công việc trong khoa. Hiện, chị đã sẵn sàng lên đường.

"Công việc của chúng tôi là làm theo nhóm, phía sau còn có lãnh đạo bệnh viện nên không cảm thấy mình đơn độc. Chúng tôi vừa khám bệnh cho bệnh nhân và vừa chia sẻ chuyên môn cho đồng nghiệp ở đặc khu Côn Đảo", bác sĩ Mai Liên nói.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Mai Liên, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 là bác sĩ nữ duy nhất trong đợt luân phiên đầu tiên ẢNH: DUY TÍNH

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Quốc Anh, Bí thư Đoàn thanh niên, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình chia sẻ thêm, trong chuyến công tác khám chữa bệnh tại đặc khu Côn Đảo cách đây không lâu, anh đã có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe những câu chuyện sức khỏe của người dân.

Anh nhận ra y tế cơ sở không chỉ là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn là nơi gắn kết niềm tin của người dân vào hệ thống y tế. Cùng với sự hiện diện của các bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ sẽ giúp y tế tuyến cơ sở tiếp cận những phương pháp chẩn đoán, điều trị tiên tiến, góp phần tạo nên chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế chất lượng cao mà người dân không cần đi xa, đồng thời giảm chi phí.

"Chính những điều này đã thôi thúc tôi quay lại cống hiến cho mảnh đất giàu tình nghĩa này", bác sĩ Quốc Anh tâm sự.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nhắn nhủ với bác sĩ trẻ, hãy xem Côn Đảo như ngôi nhà thứ hai - nơi các anh chị không chỉ chăm sóc bệnh nhân mà còn đồng hành cùng đồng nghiệp, hỗ trợ đào tạo, chia sẻ kiến thức và lan tỏa giá trị của y đức.

Theo người đứng đầu ngành y tế TP.HCM, ngành y tế ưu tiên triển khai các hoạt động rút ngắn khoảng cách thụ hưởng về y tế với các địa bàn vừa sáp nhập. Trước mắt là phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện và luân phiên bác sĩ.

Danh sách đợt 1 của các bác sĩ luân phiên đến công tác tại Đặc khu Côn Đảo Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương (chuyên khoa sản).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bảo Duy, Bệnh viện Bình Dân (chuyên khoa ngoại tổng quát).

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Mai Liên, Bệnh viện Nhi đồng 1 (chuyên khoa nhi).

Bác sĩ chuyên khoa 1 Văn Phước Toàn, Bệnh viện Bình Dân (chuyên khoa gây mê - hồi sức).

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Quốc Anh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (chuyên khoa chấn thương chỉnh hình).

Thạc sĩ - bác sĩ Phan Duy Tùng, Bệnh viện nhân dân Gia Định (chuyên khoa nội tổng quát).

Bác sĩ Nguyễn Hoàng, Khoa Thận - lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (chuyên khoa nội thận).



