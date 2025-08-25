TP.HCM: Phát hiện bác sĩ 'vẽ bệnh, moi tiền', từng có 2 chứng chỉ hành nghề

Ngày 25.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa kiểm tra Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu, 80 - 82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, TP.HCM) vì có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền".

Theo phản ánh của bệnh nhân, ban đầu nhân viên Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu tư vấn hút thai với chi phí thấp. Nhưng khi đang làm thủ thuật thì người bệnh cảm thấy rất đau và được yêu cầu phải chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí 29,8 triệu đồng.

Vì vậy, Phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế cùng các chuyên gia sản, ngoại khoa và da liễu của các bệnh viện TP.HCM phối hợp UBND phường Chợ Lớn (quận 5 cũ) tiến hành kiểm tra Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thuộc "danh sách đen" về vi phạm trong khám chữa bệnh ẢNH: SYT

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện phòng khám cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 7 tuần 5 ngày) và quảng cáo không đúng quy định.

Theo tường trình của bác sĩ N.T.N, người thực hiện phá thai bằng hút chân không có sử dụng thuốc Seduxen tiền mê cho bệnh nhân nhưng trong hồ sơ bệnh án không thể hiện. Đơn thuốc trong hồ sơ bệnh án không tương đồng với thuốc mà bệnh nhân cung cấp cho cơ quan chức năng

Ngoài ra, theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ), bác sĩ N.T.N từng được phát hiện có 2 chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa sản - kế hoạch hóa gia đình. Các chứng chỉ này được Sở Y tế Hải Phòng cấp ngày 15.10.2013 và Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 12.4.2019.

Ngày 16.6.2023, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra và đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật đối với bác sĩ N.T.N vì thực hiện khám chữa bệnh quá phạm vi hoạt động chuyên môn do sở này cấp. Đến tháng 10.2023, bác sĩ này sử dụng chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hải Phòng cấp để thực hiện phá thai 21 tuần 6 ngày tại một phòng khám đa khoa thuộc tỉnh Bình Dương (cũ).

Phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM tiếp tục mời Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu, bác sĩ N.T.N và các cá nhân có liên quan đến làm việc, làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm.

Theo Sở Y tế TP.HCM, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là một trong những phòng khám thuộc "danh sách đen" vì đã nhiều lần vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.

Sở Y tế khuyến cáo người dân hãy tìm hiểu và tham khảo chất lượng các phòng khám trước khi quyết định chọn phòng khám để khám chữa bệnh tại Cổng tra cứu hành nghề y dược TP.HCM (tracuu.medinet.org.vn). Không vội vàng chi trả thêm các khoản phí bất thường khi được phòng khám yêu cầu. Khi nghi ngờ bị "vẽ bệnh, moi tiền" thì hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP.HCM: 0967.771.010 và 0989.401.155.

Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế sớm triển khai ứng dụng quản lý nhân sự hành nghề trên phạm vi cả nước. Điều này giúp các Sở Y tế cập nhật giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động trên phần mềm quản lý chung của hệ thống y tế; giúp tra cứu trực tuyến, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra.

Giúp người dân, cơ sở y tế dễ dàng xác minh thông tin hành nghề, tránh tình trạng người hành nghề được cấp nhiều chứng chỉ hành nghề, đăng ký hành nghề tại nhiều địa phương trùng thời gian.