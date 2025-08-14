Cơ hội cho bác sĩ trẻ cả nước làm việc tại bệnh viện hàng đầu ở TP.HCM

Ngày 14.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết ban hành kế hoạch tổ chức tổng kết chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế khóa 3 và ngày hội việc làm ngành y tế lần thứ 3 năm 2025 dành cho bác sĩ trẻ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngày hội việc làm là tạo sự công bằng, minh bạch trong bố trí công tác sau khi hoàn thành 18 tháng thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế. Đây là các bác sĩ trẻ tham gia nhận được hỗ trợ chi phí của TP.HCM trong thời gian thực hành, đồng thời được miễn phí đào tạo.

Ngày hội việc làm lần đầu tiên do sở Y tế TP.HCM tổ chức vào ngày 15.8.2023 dành cho bác sĩ trẻ trong chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế khóa 1 ẢNH: DUY TÍNH

Đây cũng là dịp tạo điều kiện cho các đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng chọn lựa các bác sĩ có năng lực phù hợp với công việc mà đơn vị cần tuyển.

Tạo cơ hội cho bác sĩ trẻ có giấy phép (chứng chỉ hành nghề) được gặp gỡ, tiếp cận thông tin và tham gia phỏng vấn trực tiếp với các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế.

Đặc biệt, ngày hội việc làm của ngành y tế lần này cũng cho phép các bác sĩ trẻ ngoài chương trình 18 tháng thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế của TP.HCM được phép tham gia đăng ký việc làm.

Tuy nhiên, tại ngày hội việc làm, các bác sĩ trẻ diện này cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân khi đăng ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin đã cung cấp. Đồng thời, mang theo bản photo các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan để cung cấp cho đơn vị tuyển dụng khi có yêu cầu.

Bác sĩ trẻ quan tâm đăng, quét mã QR code do Sở Y tế TP.HCM cung cấp để truy cập link đăng ký.

Quét QR code truy cập link đăng ký ẢNH: D.T

Trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất, ngành y tế TP.HCM đang từng bước củng cố bộ máy, tăng cường nhân lực, nhất là bác sĩ - nhân viên y tế, đặc biệt cho vùng sâu, vùng xa, đảm bảo sự công bằng trong chăm sóc y tế cho khoảng 14 triệu dân.

Tính đến thời điểm này, có 65 đơn vị y tế công lập của TP.HCM (bệnh viện và trung tâm y tế) và 4 bệnh viện ngoài công lập có nhu cầu tuyển dụng 355 bác sĩ trẻ tại ngày hội việc làm lần này.