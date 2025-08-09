TP.HCM chính thức đổi tên 26 bệnh viện

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định, chính thức đổi tên 26 bệnh viện tại TP.HCM mới. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có 17 bệnh viện, Bình Dương cũ có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 6 bệnh viện. Tất cả bệnh viện đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Bệnh viện quận 11 đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng ẢNH: D.T

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các các công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện trên theo nguyên tắc nguyên trạng. Đồng thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.

Trong ngày 9.8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lớp tập huấn quy trình chuyên môn và quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sau hợp nhất.