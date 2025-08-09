Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM chính thức đổi tên 26 bệnh viện

Duy Tính
Duy Tính
09/08/2025 12:00 GMT+7

Việc đổi tên này nhằm mục đích thống nhất mô hình tổ chức và quản lý các bệnh viện, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định, chính thức đổi tên 26 bệnh viện tại TP.HCM mới. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có 17 bệnh viện, Bình Dương cũ có 3 bệnh viện và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 6 bệnh viện. Tất cả bệnh viện đều trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

TP.HCM chính thức đổi tên 26 bệnh viện- Ảnh 1.

Bệnh viện quận 11 đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng

ẢNH: D.T

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các các công tác chuyển giao về nhân sự, tài chính tại các bệnh viện trên theo nguyên tắc nguyên trạng. Đồng thời ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định pháp luật và thẩm quyền phân cấp, ủy quyền.

Trong ngày 9.8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lớp tập huấn quy trình chuyên môn và quản lý chất lượng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sau hợp nhất.

Khu vực

Tên cũ

Tên mới

TP.HCM (17 bệnh viện)

Bệnh viện quận 1Bệnh viện đa khoa Tân Định
Bệnh viện quận 4Bệnh viện đa khoa Khánh Hội
Bệnh viện quận 6Bệnh viện đa khoa Bình Phú
Bệnh viện quận 7Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập
Bệnh viện quận 8Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng
Bệnh viện quận 11Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng
Bệnh viện quận 12Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây
Bệnh viện Thành phố Thủ ĐứcBệnh viện đa khoa Thủ Đức
Bệnh viện quận Tân PhúBệnh viện đa khoa Tân Phú
Bệnh viện quận Tân BìnhBệnh viện đa khoa Tân Bình
Bệnh viện quận Phú NhuậnBệnh viện đa khoa Phú Nhuận
Bệnh viện quận Gò VấpBệnh viện đa khoa Gò Vấp
Bệnh viện quận Bình ThạnhBệnh viện đa khoa Bình Thạnh
Bệnh viện quận Bình TânBệnh viện đa khoa Bình Tân
Bệnh viện huyện Nhà BèBệnh viện đa khoa Nhà Bè
Bệnh viện huyện Củ ChiBệnh viện đa khoa Củ Chi
Bệnh viện huyện Bình ChánhBệnh viện đa khoa Bình Chánh

Bình Dương (3 bệnh viện)

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình DươngBệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương
Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình DươngBệnh viện Phục hồi chức năng Bình Dương
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình DươngBệnh viện đa khoa Bình Dương

Bà Rịa - Vũng Tàu (6 bệnh viện)

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu
Bệnh viện Vũng TàuBệnh viện đa khoa Vũng Tàu
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu
Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí
Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuBệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu
Bệnh viện Bà RịaBệnh viện đa khoa Bà Rịa

