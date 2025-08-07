Nguồn dự trữ máu sụt giảm, TP.HCM kêu gọi khẩn cấp hiến máu cứu người

Ngày 7.8, Sở Y tế TP.HCM kêu gọi người dân hiến máu, đảm bảo nguồn máu phục vụ điều trị an toàn, liên tục trong giai đoạn sắp xếp lại hệ thống y tế. Hiện, lượng hiến tặng sụt giảm, ảnh hưởng đến khả năng dự trữ và cung ứng cho các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Theo báo cáo từ các đơn vị tiếp nhận máu, tháng 7.2025, TP.HCM dự kiến tiếp nhận 27.560 túi máu, tuy nhiên thực tế chỉ thu được 25.034 túi, thiếu hụt 2.526 túi so với kế hoạch. Trong khi đó, lượng máu cấp phát lên đến 27.607 túi, dẫn đến kho dự trữ máu giảm mạnh, từ 9.427 túi (ngày 1.7) xuống còn 6.713 túi (ngày 31.7).

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM cảnh báo, nếu không tăng cường vận động hiến máu trong tháng 8 và các tháng tiếp theo, nguồn máu tiếp nhận chỉ đáp ứng khoảng 70 - 80% nhu cầu điều trị, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chuyên môn tại các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh trên địa bàn.

Người dân trải nghiệm hiến máu với kính thực tế ảo tại Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy ẢNH: B.V

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Bệnh viện Truyền máu - Huyết học chủ động xây dựng phương án hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy khi cần thiết, nhằm đảm bảo cung ứng máu kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị trên toàn thành phố.

Đồng thời, Sở đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp cơ sở; tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn dự trữ máu đến hết năm 2025.

Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục đảm nhiệm vai trò đầu mối cung ứng máu và chế phẩm máu cho các cơ sở y tế khu vực 2 và khu vực 3 (bao gồm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đến hết ngày 31.12.2025.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác vận động hiến máu, kiện toàn ban chỉ đạo tại địa phương, phối hợp Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM duy trì lịch tiếp nhận máu ổn định, góp phần giữ vững nguồn máu điều trị trong thời điểm quan trọng này.