Thời sự

Phòng khám đa khoa Tháng Tám TP.HCM lại tái diễn chiêu trò 'vẽ bệnh, moi tiền'

Duy Tính
Duy Tính
15/08/2025 15:20 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM kiến nghị cần tước giấy phép hoạt động, đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với phòng khám, bác sĩ có hành vi 'vẽ bệnh, moi tiền'.

Ngày 15.8, Sở Y tế TP.HCM thông tin, trong những ngày qua, sở tiếp tục nhận được các thông tin người dân phản ánh Phòng khám đa khoa Tháng Tám "vẽ bệnh, moi tiền".

Theo người dân, Phòng khám đa khoa Tháng Tám tư vấn phá thai nội khoa, lúc đầu báo giá thấp. Nhưng khi trên giường tiểu phẫu, phòng khám liên tục thông báo phát sinh thêm bệnh, khiến chi phí tăng vọt, có ca lên đến hàng chục triệu đồng. Có trường hợp phá thai trên 8 tuần, lúc thực hiện thủ thuật, nhân viên cố tình làm rất đau để người bệnh đóng gói đặc biệt với giá 26 triệu đồng.

Phòng khám đa khoa Tháng Tám TP.HCM lại tái diễn chiêu trò 'vẽ bệnh, moi tiền'- Ảnh 1.

Phòng khám đa khoa Tháng Tám tái diễn chiêu trò "vẽ bệnh, moi tiền" và cần xử lý nghiêm

ẢNH: DUY TÍNH


Từ 2,8 triệu đồng "vẽ bệnh, moi tiền" đến 26 triệu đồng

Ngày 13.8, Phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM cùng các chuyên gia sản và ngoại khoa của các bệnh viện TP.HCM phối hợp UBND phường Xuân Hòa tiến hành kiểm tra Phòng khám đa khoa Tháng Tám.

Đoàn kiểm tra yêu cầu phòng khám cung cấp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để làm rõ các nội dung liên quan.

Lúc đầu, phòng khám chỉ cung cấp hồ sơ bệnh án ngày 6.8 với chẩn đoán: Thai 8 tuần 3 ngày, không đơn thuốc, phiếu thu tiền với giá 580.000 đồng, gồm phí khám chuyên khoa và xét nghiệm.

Bác sĩ L.H.L điều trị cho bệnh nhân giải trình, bệnh nhân chỉ đến khám, không thực hiện thủ thuật.

Nhưng sau đó, đoàn kiểm tra đưa các phiếu thu mà bệnh nhân cung cấp các dịch vụ ngày 6.8, trong đó có 2 phiếu thu đều là phí kế hoạch hóa với số tiền 2,8 triệu đồng và 26 triệu đồng. Hơn 1 giờ sau, phòng khám và bác sĩ L.H.L mới cung cấp thêm hồ sơ bệnh án thứ 2 (cùng bệnh nhân này), ghi ngày 7.8 với chỉ định: Đình chỉ thai 8 tuần 3 ngày bằng phương pháp hút chân không.

Theo Sở Y tế TP.HCM, Phòng khám đa khoa Tháng Tám được phê duyệt danh mục kỹ thuật phá thai đến hết 7 tuần. Như vậy, với vi phạm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, ngoài hình thức phạt chính là phạt tiền với khung phạt tối đa. Phòng khám đa khoa Tháng Tám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn tối đa là 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở tối đa là 3 tháng.

Nhiều lần vi phạm

Trước đó, cũng qua thông tin của người dân từ đường dây nóng phản ánh Phòng khám đa khoa Tháng Tám "vẽ bệnh, moi tiền" nên Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra.

Ngày 6.11.2024, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tháng Tám, hành vi: Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 18 tuần). Bên cạnh bị phạt tiền với khung phạt tối đa, phòng khám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn tối đa là 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 3 tháng.

Đây là một trong những phòng khám thuộc "danh sách đen" của Phòng Kiểm tra – pháp chế (trước đây là Phòng Thanh tra) của Sở Y tế vì đã nhiều lần vi phạm với hoạt động "vẽ bệnh, moi tiền" người bệnh, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và an toàn của người bệnh.

Phòng khám đa khoa Tháng Tám thành lập ngày 25.8.2022. Từ đó đến nay đã nhiều lần bị xử phạt, trong đó có hành vi "vẽ bệnh, moi tiền".

Với bác sĩ L.H.L trước đây hành nghề tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa H.C. Ngày 30.1.2024, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ L.H.L với 3 hành vi, trong đó có hành vi: Chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 3 tháng.

Sở Y tế đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an TP.HCM để tiến hành điều tra, làm rõ.

Sở Y tế TP.HCM kiến nghị cần bổ sung những biện pháp xử phạt hành chính nghiêm hơn nữa như tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với các phòng khám và người hành nghề tái phạm nhiều lần các quy định pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không vội vàng chi trả thêm các khoản phí bất thường, không rõ ràng và gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP.HCM: 0967.771.010 và 0989.401.155 khi nghi ngờ bị "vẽ bệnh, moi tiền".


