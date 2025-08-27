Khánh Hòa có thêm Phó chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 27.8, kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dưới sự chủ trì của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Xuân Trang. Tham dự kỳ họp có ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh… Đây là kỳ họp quan trọng về công tác nhân sự sau quá trình sáp nhập.

Trọng tâm của kỳ họp là việc tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Huyền.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Lê Huyền (cầm hoa) giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ẢNH: C.Đ

Ông Lê Huyền sinh ngày 2.6.1972, dân tộc Kinh, quê quán: P.Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai). Ông Huyền có trình độ chuyên môn kỹ sư quản lý đất đai, cử nhân hành chính, thạc sĩ quản lý kinh tế và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ, ông Lê Huyền là Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũ nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện ông cũng là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 22.8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Lê Huyền cùng ông Võ Đình Vinh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận cũ) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.