Đề xuất nâng mức thu nhập được mua nhà ở xã hội và giảm lãi suất vay

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024, quy định chi tiết một số điều của luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Dự thảo do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.
Nâng mức thu nhập đủ điều kiện mua nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, cơ quan này nhận được nhiều ý kiến, phản ánh từ các địa phương, tổ chức, cá nhân đề nghị nâng mức thu nhập của đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Việc này nhằm tháo gỡ rào cản về thu nhập, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp chưa có nhà ở có thể tiếp cận, được mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Căn cứ thực tiễn, Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức thu nhập đủ điều kiện mua nhà ở xã hội như sau:
Nếu người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận (quy định hiện hành là 15 triệu đồng).
Trường hợp chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân không quá 30 triệu đồng.
Nếu người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40 triệu đồng (quy định hiện hành là 30 triệu đồng).
Ngoài nâng mức thu nhập, Bộ Xây dựng còn đề xuất bổ sung quy định về cơ quan xác nhận điều kiện về thu nhập để mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp đối tượng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động.
Những người thuộc diện nêu trên nếu muốn mua nhà ở xã hội thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập như đã quy định, và được cơ quan công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận.
Giảm mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội
Một nội dung quan trọng khác được Bộ Xây dựng đề xuất, là quy định về lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
Theo cơ quan soạn thảo, lãi suất cho vay nhà ở xã hội quy định tại Nghị định số 100/2024 hiện nay là 6,6%/năm (bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng quy định trong từng thời kỳ).
Mức lãi suất trên đang cao hơn so với mức lãi suất cho vay áp dụng với các đối tượng theo các chương trình khác.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025, Bộ Xây dựng đề xuất mức lãi suất cho vay là 5,4%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.
Trường hợp cần thiết phải thay đổi mức lãi suất cho vay, giao Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan trình Thủ tướng xem xét, quyết định
Bộ Xây dựng cho rằng, những sửa đổi, bổ sung như đề xuất là cần thiết để khắc phục một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế, cũng như đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội gắn với việc thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030.
Sự sửa đổi này còn góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, giúp thị trường phát triển ổn định, lành mạnh hơn.
