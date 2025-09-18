Người dân TP.HCM được vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội thế nào?

Hiện nay, bên cạnh thiếu hụt nguồn cung thì nhiều người lao động vẫn khó khăn khi tiếp cận, mua nhà ở xã hội do một số nguyên nhân như điều kiện vay vốn, quy trình thủ tục phức tạp.

Trả lời Báo Thanh Niên, chiều 18.9, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề liên quan đến kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, TP.HCM hiện có nhiều chính sách hỗ trợ cả chủ đầu tư lẫn người dân tiếp cận mua nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư và người dân được hỗ trợ vay vốn, lãi suất mua nhà ở xã hội

Theo ông Hợp, đối với chủ đầu tư, các dự án nhà ở xã hội được Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM cho vay sẽ được hỗ trợ toàn bộ lãi suất theo Nghị quyết số 09. Mỗi dự án được hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng (không tính phần thuế giá trị gia tăng được khấu trừ).

Trong đó, phần vốn xây dựng công trình (tham khảo suất đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành hoặc các cách tính toán tổng mức đầu tư khác phù hợp quy định) được hỗ trợ tối đa 70%, phần vốn đầu tư công nghệ và thiết bị (được tính toán phù hợp quy định) tối đa 85%. Thời hạn hỗ trợ lãi suất không quá 7 năm.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn có thể vay với lãi suất thấp hơn khoảng 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) và các ngân hàng đủ điều kiện theo từng gói tín dụng cụ thể, nằm trong chương trình tín dụng 145.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, và cải tạo chung cư cũ.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp cho biết, TP.HCM hiện có nhiều chính sách hỗ trợ cả chủ đầu tư lẫn người dân tiếp cận mua nhà ở xã hội ẢNH: NGUYỄN ANH

Đối với người được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội sẽ được vay vốn ưu đãi tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp thông qua Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM.

Mức vốn vay tối đa là 70% giá trị căn hộ/nhà nhưng không vượt quá 900 triệu đồng/hồ sơ. Thời hạn vay tối đa 20 năm, lãi suất hiện áp dụng 3,2%/năm. Lãi suất cho vay sẽ được điều chỉnh từng thời kỳ theo quyết định của UBND TP.HCM.

Qua Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM với mức vay tối đa 80% giá trị hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội, thời hạn vay đến 25 năm. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ.

Người mua nhà ở xã hội được vay vốn với lãi suất thấp hơn khoảng 1,5 - 2% so với lãi suất trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng thương mại khác đủ điều kiện.

Chính sách này nằm trong gói tín dụng 145.000 tỉ đồng, áp dụng cho cả chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cũng như các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.