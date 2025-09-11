Trường tiểu học ở TP.HCM treo tranh 'luật nhân quả', UBND phường Phú Mỹ nói gì?

Chiều 11.9, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Huỳnh Minh Trinh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (UBND phường Phú Mỹ, TP.HCM) thông tin về việc Trường tiểu học Quang Trung (phường Phú Mỹ) treo nhiều tranh có nội dung về "luật nhân quả" trong khuôn viên trường học.

Theo ông Trinh, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc xác minh.

Khuôn viên Trường tiểu học Quang Trung, nơi các tranh luật nhân quả đã được tháo gỡ ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Qua trao đổi, lãnh đạo Trường tiểu học Quang Trung xác nhận có treo những tranh này. UBND phường Phú Mỹ đã đề nghị nhà trường cùng các cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại điều 20 của luật Giáo dục (ban hành ngày 14.6.2019).

Sáng 9.9, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội cùng chuyên viên phụ trách lĩnh vực giáo dục phường Phú Mỹ đã làm việc trực tiếp với Trường tiểu học Quang Trung. Đại diện nhà trường giải thích: "Những tranh này có nội dung bổ trợ cho giáo dục đạo đức học sinh, tuy nhiên nhà trường chưa kiểm tra kỹ về công ty phát hành".

Sau khi được quán triệt, nhà trường nhìn nhận việc treo tranh này là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Trước đó, ngày 8.9, trường đã chủ động tháo gỡ toàn bộ tranh.

Qua kiểm tra thực tế, UBND phường xác nhận Trường tiểu học Quang Trung đã gỡ bỏ hoàn toàn các tranh liên quan. Đồng thời, Phòng Văn hóa - Xã hội cũng yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể sự việc bằng văn bản để tổng hợp gửi cơ quan quản lý.

UBND phường Phú Mỹ, TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục quán triệt, nhắc nhở các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.