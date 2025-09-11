Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trường tiểu học ở TP.HCM treo tranh 'luật nhân quả', UBND phường Phú Mỹ nói gì?

Uyển Nhi
Uyển Nhi
11/09/2025 16:05 GMT+7

Trường tiểu học Quang Trung (TP.HCM) gỡ bỏ tranh 'luật nhân quả' sau chỉ đạo của UBND phường Phú Mỹ, đảm bảo đúng quy định luật Giáo dục.

Chiều 11.9, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Huỳnh Minh Trinh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (UBND phường Phú Mỹ, TP.HCM) thông tin về việc Trường tiểu học Quang Trung (phường Phú Mỹ) treo nhiều tranh có nội dung về "luật nhân quả" trong khuôn viên trường học.

Theo ông Trinh, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc xác minh.

Trường tiểu học ở TP.HCM treo tranh 'luật nhân quả', UBND phường Phú Mỹ nói gì?- Ảnh 1.

Khuôn viên Trường tiểu học Quang Trung, nơi các tranh luật nhân quả đã được tháo gỡ

ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Trường tiểu học Quang Trung TP.HCM giải thích lý do treo tranh

Qua trao đổi, lãnh đạo Trường tiểu học Quang Trung xác nhận có treo những tranh này. UBND phường Phú Mỹ đã đề nghị nhà trường cùng các cơ sở giáo dục trực thuộc rà soát, đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại điều 20 của luật Giáo dục (ban hành ngày 14.6.2019).

Sáng 9.9, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội cùng chuyên viên phụ trách lĩnh vực giáo dục phường Phú Mỹ đã làm việc trực tiếp với Trường tiểu học Quang Trung. Đại diện nhà trường giải thích: "Những tranh này có nội dung bổ trợ cho giáo dục đạo đức học sinh, tuy nhiên nhà trường chưa kiểm tra kỹ về công ty phát hành".

Sau khi được quán triệt, nhà trường nhìn nhận việc treo tranh này là chưa phù hợp với quy định pháp luật. Trước đó, ngày 8.9, trường đã chủ động tháo gỡ toàn bộ tranh.

Qua kiểm tra thực tế, UBND phường xác nhận Trường tiểu học Quang Trung đã gỡ bỏ hoàn toàn các tranh liên quan. Đồng thời, Phòng Văn hóa - Xã hội cũng yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể sự việc bằng văn bản để tổng hợp gửi cơ quan quản lý.

UBND phường Phú Mỹ, TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục quán triệt, nhắc nhở các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Tin liên quan

Dự thảo luật Giáo dục sửa đổi: Bộ GD-ĐT lý giải những điểm mới dư luận quan tâm

Dự thảo luật Giáo dục sửa đổi: Bộ GD-ĐT lý giải những điểm mới dư luận quan tâm

Bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS, giao hiệu trưởng trường THCS xác nhận hoàn thành chương trình; hiệu trưởng trường THPT cấp bằng tốt nghiệp… trong dự thảo luật Giáo dục sửa đổi là những điểm mới nhận được sự đồng tình từ phía các sở GD-ĐT.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Trường Tiểu học Quang Trung TP.HCM Trường tiểu học ở TP.HCM Trường Quang Trung gỡ tranh luật nhân quả Tranh luật nhân quả trong trường học UBND Phường Phú Mỹ Nhà trường giáo dục xã hội PHƯỜNG PHÚ MỸ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận