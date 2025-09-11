TP.HCM từ top 2 'giữ chân cư dân' đến mục tiêu top 100 thành phố đáng sống

Vượt Singapore để vươn lên vị trí thứ 2 toàn cầu về khả năng giữ chân cư dân, TP.HCM cho thấy sức hút của một đô thị hơn 300 năm tuổi, bao dung và giàu cơ hội phát triển.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, thành phố đang phấn đấu vào nhóm 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2030, với tầm nhìn xa hơn đến 2045.

TP.HCM sẽ đi tiếp như thế nào để không chỉ "giữ chân", mà còn "giữ lòng" để trở thành một trong những thành phố đáng sống, bền vững và giàu bản sắc?

Sức hút đến từ TP.HCM cơ hội và nghĩa tình

Anh Chan Yek Hon (44 tuổi, quốc tịch Malaysia), người có thời gian 5 năm sống ở TP.HCM. Anh kể, ngay từ những ngày đầu, sự nhiệt tình và cởi mở của người TP.HCM đã khiến anh bất ngờ.

"Lúc đầu tôi chỉ đến để du lịch, rồi quay về. Nhưng chính con người thân thiện, đáng mến nơi đây đã níu chân tôi. Sau khi khảo sát thị trường, tôi quyết định phát triển kinh doanh tại TP.HCM". Từ đó, anh mở công ty thời trang và nuôi mong muốn gắn bó lâu dài.

Anh Chan Yek Hon (44 tuổi, quốc tịch Malaysia), người đã gắn bó gần 5 năm TP.HCM và đã nơi này để khởi nghiệp ẢNH: UYỂN NHI

Không chỉ người nước ngoài tìm thấy cơ hội, mà ngay cả giới trẻ trong nước cũng xem TP.HCM là điểm đến để lập nghiệp. Hỏi lý do vì sao, chị Nhật Linh (23 tuổi, ở Quảng Trị) cho hay, TP.HCM cho chị có cơ hội làm việc cũng như môi trường sống hấp dẫn, tiện lợi và dễ sống.

Như Thanh Niên từng đề cập ở bài viết trước, TP.HCM tựa một "hợp chủng quốc" thu nhỏ với đa tầng bản sắc văn hóa và cộng đồng quốc tế gắn bó lâu dài.

Chỉ cần dạo bước qua những con phố, ngõ hẻm, ta dễ dàng bắt gặp hương vị ẩm thực từ nhiều vùng miền, quốc gia khác nhau. Đan xen cùng đó là những cơ sở tôn giáo, hội quán hàng trăm tuổi của người Hoa, Ấn Độ, Pháp...

Đến TP.HCM, chúng ta không chỉ cảm nhận được sự khí thái, phóng khoáng ở cách sống. Mà còn thấy rõ những chính sách an sinh xã hội được triển khai, những cơ hội việc làm rộng mở, trung tâm tài chính quốc tế đang hình thành ở Thủ Thiêm hay những con phố mang dấu ấn riêng không lẫn vào đâu.

Chính sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và đổi mới ấy đã tạo nên nền tảng để TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn, không chỉ cho người dân cả nước mà còn cho bạn bè quốc tế tìm đến, gắn bó và phát triển lâu dài.

Sức hút mà TP.HCM níu chân cư dân bởi sự nghĩa tình ẢNH: DƯƠNG LAN

"Mục tiêu TP.HCM top 100 thành phố đáng sống là khát vọng lớn"

Tuy nhiên, TP.HCM đang đối diện không ít thách thức: kẹt xe kéo dài, ngập nước, chất lượng môi trường chưa đồng đều...

Theo khảo sát của IQAir chiều 9.9, TP.HCM xếp hạng 36 trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Con số này phản ánh rõ áp lực môi trường mà cư dân đang đối diện mỗi ngày: khói bụi, tiếng ồn, chất lượng không khí giảm sút - những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và sự hài lòng khi sinh sống tại đô thị.

Chính từ những thách thức đó, TP.HCM càng kiên định thúc đẩy lộ trình xanh, chuyển đổi số và nâng cao an sinh, hướng đến cải thiện đời sống người dân và phát triển đô thị bền vững.

Trong kế hoạch này có những đề án đang thực hiện như: di dời gần 40.000 căn nhà ven kênh, chuyển đổi 400.000 tài xế công nghệ từ xe xăng sang xe điện bắt đầu từ năm 2026, metro, xây dựng công viên...

Trung tâm TP.HCM với những tòa nhà hiện đại, minh chứng cho sức hút cư dân và khát vọng vươn top 100 thành phố tốt nhất thế giới ẢNH: ĐỘC LẬP

Chia sẻ với PV Thanh Niên, thạc sĩ Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), mục tiêu đưa TP.HCM vào nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới là một khát vọng lớn nhưng khả thi.

Ông Nghĩa phân tích, TP.HCM đang giữ vai trò đầu tàu kinh tế, chiếm khoảng 1/4 GDP quốc gia và là trung tâm dịch vụ, công nghệ, tài chính, văn hóa lớn nhất cả nước.

Sau đợt sáp nhập, TP.HCM có thêm lợi thế về công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch và logistics.

Tuy nhiên, những vấn đề như giao thông quá tải, ô nhiễm không khí, quản lý đô thị hay nhà ở cho người thu nhập thấp… đều đòi hỏi những bước đột phá mạnh mẽ về thể chế và quản trị.

Nếu có chiến lược phân bổ nguồn lực hợp lý, tập trung vào các chỉ số đáng sống cốt lõi như môi trường, an sinh, giáo dục, y tế, văn hóa và triển khai bằng chính sách thực chất, minh bạch.

TP.HCM giống như "hợp chủng quốc" với đa bản sắc văn hóa với nhiều cộng đồng quốc tế gắn bó lâu dài ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuyên gia cũng cho rằng TP.HCM có thể tham khảo kinh nghiệm từ những đô thị đã chuyển mình thành công.

Singapore, từ một cảng biển nhỏ, đã trở thành "thành phố trong vườn" nhờ tầm nhìn về không gian xanh và quy hoạch gắn kết với chất lượng sống.

Seoul (Hàn Quốc), vốn từng ngột ngạt bởi công nghiệp hóa, đã khôi phục dòng suối Cheonggyecheon, biến nó thành điểm nhấn đô thị, đồng thời đẩy mạnh chính phủ điện tử.

Copenhagen (thủ đô Đan Mạch) nổi bật với giao thông xanh, khi xe đạp trở thành biểu tượng văn hóa sống bền vững.

Các thành phố này đều có điểm chung: lấy con người làm trung tâm, ưu tiên môi trường và quản trị minh bạch, đồng thời dùng công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Song song với việc học hỏi, TP.HCM phải gìn giữ và phát huy bản sắc để tạo sự độc nhất. TP.HCM cần định vị lại mình như một "Mega Hub" - trung tâm siêu kết nối của Đông Nam Á. Không chỉ dựa vào lợi thế kinh tế truyền thống mà còn vươn lên thành đầu mối về công nghiệp thông minh, thương mại sáng tạo và logistics liên vùng.

Định hướng tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM hướng tới nhóm 100 thành phố tốt nhất nhất thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến toàn cầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Khác với Singapore hay Seoul, bản sắc TP.HCM nằm ở sự năng động, tính đa văn hóa, tinh thần khởi nghiệp và khả năng hội nhập của người dân.

Việc bảo tồn di sản kiến trúc, chợ truyền thống, ẩm thực đường phố song hành với phát triển sáng tạo trẻ, nghệ thuật đương đại và công nghiệp văn hóa sẽ tạo nên nền tảng văn hóa độc đáo, làm giàu thêm cho vị thế "Mega Hub".

Qua đó, TP.HCM không chỉ hòa nhập mà còn khẳng định dấu ấn riêng, bứt phá trở thành một đô thị đáng sống và có tầm ảnh hưởng khu vực trong thập kỷ tới.