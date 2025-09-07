Sống ở TP.HCM: Nơi top 2 thế giới về đô thị giữ chân cư dân

Nhắc đến TP.HCM, nhiều người nghĩ ngay đến 2 chữ "bao dung". Chính từ nền tảng ấy, đô thị trẻ hơn 3 thế kỷ đã kiến tạo cho mình một diện mạo riêng: hài hòa mà cởi mở, thân thiện mà hào phóng, sống theo tinh thần "tứ hải giai huynh đệ".

Ở nơi này, nghĩa tình và khí khái luôn được đặt lên hàng đầu, song hành cùng sự sáng tạo và linh hoạt của một thành phố hướng ngoại.

Theo báo cáo City Pulse 2025 của Viện nghiên cứu Gensler (dẫn nguồn The Independent Singapore News), TP.HCM chỉ xếp sau Đài Bắc (Đài Loan) trong danh sách những đô thị giữ chân cư dân tốt nhất toàn cầu, vượt lên trên cả Singapore, Sydney (Úc) hay Berlin (Đức).

Người tham gia khảo sát đánh giá cao chi phí sinh hoạt hợp lý (83%), mức độ an toàn (81%), dịch vụ y tế (80%), cơ hội việc làm (74%) và hệ thống thuế (70%).

Nhịp sống sôi động tại trung tâm TP.HCM, nơi được đánh giá top 2 thế giới về khả năng giữ chân cư dân ẢNH: UYỂN NHI

Vì sao TP.HCM top 2 thế giới về khả năng giữ chân cư dân?

Ngay từ thế kỷ 19, vùng đất Sài Gòn đã đón nhận nhiều lớp cư dân đến lập nghiệp: người Hoa, người Ấn..., cùng các cộng đồng châu Âu.

Ngày nay, TP.HCM tiếp tục mở rộng vòng tay với những cộng đồng quốc tế mới để dệt nên một "bản đồ văn hóa" ngày càng phong phú, nhiều sắc màu.

Ở TP.HCM, gần như mọi hương vị trên thế giới đều hội tụ: từ tô bún mắm miền Tây, phở Hà Nội, bún bò Huế, mì Quảng đến thịt cừu nướng Mông Cổ, đậu phụ thối Trung Quốc, pizza Ý, kim chi Hàn hay sushi Nhật... Ẩm thực trở thành minh chứng sống động cho sự giao thoa và hội nhập.

Quán nhậu vỉa hè, ẩm thực đường phố - nét văn hóa níu chân bạn bè quốc tế khi đến TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Một buổi tối đầu tháng 9.2025, trên vỉa hè đường trung tâm, dễ bắt gặp vài ông khách Tây tóc bạc ngồi thoải mái, cụng bia cùng đĩa đậu phộng rang. Hỏi vì sao không vào nhà hàng sang trọng, họ chỉ cười: "Ngồi vỉa hè mới vui, gần gũi và rẻ". Chính sự giản dị, thân tình ấy đã níu giữ bước chân bao người ngoại quốc.

Người Nhật nói TP.HCM ấm áp, hiếu khách, an ninh và dễ sống ẢNH: UYỂN NHI

Trong một quán nhỏ ở phố Nhật Phạm Viết Chánh (phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ), ông Kenji, 53 tuổi, nhân viên công ty Nhật Bản, đã sống ở TP.HCM gần 20 năm. Ông chia sẻ: "Người TP.HCM ấm áp, hiếu khách. Thành phố này an ninh, dễ sống. Tôi tìm thấy quán ăn Nhật có hương vị quê nhà đến 80%. Với tôi, nơi đây đã trở thành quê hương thứ 2".

Quả thật, TP.HCM như một "hợp chủng quốc" thu nhỏ. Ở Chợ Lớn, cộng đồng người Hoa lưu dấu qua nhiều hội quán hơn 100 năm tuổi, qua Tết Nguyên tiêu rực rỡ sắc màu, qua từng gánh há cảo, bánh hẹ nơi ngõ nhỏ...

Khu vực Chợ Lớn với những lễ hội của cộng đồng người Hoa là một phần bản sắc văn hóa TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cộng đồng Hàn Quốc cũng góp phần định hình diện mạo thành phố: hiện có khoảng 178.000 người Hàn sinh sống tại Việt Nam, phần lớn ở TP.HCM, với hơn 2.000 doanh nghiệp, đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn thứ 3 tại đây.

Ngày trước, Phạm Văn Hai (thuộc quận Tân Bình cũ) từng là "tiểu Seoul" đầu tiên, sầm uất với nhà hàng, khách sạn, thẩm mỹ viện chuẩn Hàn. Nay, cộng đồng đã dịch chuyển sang Phú Mỹ Hưng (quận 7 cũ) hay Super Bowl (quận Tân Bình cũ), tạo thành những khu dân cư đông đúc đồng hương.

Cộng đồng Hàn Quốc cũng góp phần định hình diện mạo thành phố: hiện có khoảng 178.000 người Hàn sinh sống tại Việt Nam, phần lớn ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ có "phố Hàn", "phố Nhật", những ngôi đền Hindu trăm năm của cộng đồng Ấn, cùng sự hiện diện của người Pháp, Mỹ, Malaysia..., đều trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong diện mạo đô thị và văn hóa TP.HCM hôm nay.

TP.HCM bao dung và hào sảng

Song TP.HCM không chỉ hấp dẫn người ngoại quốc. Thành phố còn là nam châm hút người dân trong nước đến sinh sống và lập nghiệp.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ TP.HCM), trong quý 3.2025, các doanh nghiệp sẽ cần khoảng 85.000 - 90.000 lao động, trong đó 58% là lao động phổ thông.

Anh Trần Minh Thuận (23 tuổi, quê Quảng Trị), đã sống ở TP.HCM 5 năm, nói thành phố này cho anh nhiều cơ hội việc làm, ẩm thực đa dạng và thời tiết dễ chịu khi không nóng gắt như miền Trung, không lạnh buốt như miền Bắc.

"Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn TP.HCM, nơi con người cởi mở, thân thiện, dù mới đến cũng không thấy lạc lõng", anh Thuận tâm sự.

Nhà thờ Đức Bà, một công trình biểu tượng về tôn giáo ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM lọt top 2 thế giới về khả năng giữ chân cư dân không chỉ là một bảng xếp hạng để ngợi ca, mà còn phản ánh một thực tế: sức hấp dẫn của một thành phố không nằm ở những công trình chọc trời hay hạ tầng hiện đại, mà ở cách nó làm cho con người cảm thấy gắn bó.

Những bình nước miễn phí mát lòng người dân lao động trên các cung đường ở TP.HCM ẢNH: THẢO PHƯƠNG - DƯƠNG LAN

Nếu Berlin ghi điểm nhờ tính nghệ sĩ, Sydney quyến rũ bởi thiên nhiên, thì có lẽ TP.HCM chinh phục cư dân bằng sự gần gũi và bao dung.

Đó là thành phố nơi người lạ có thể trở thành bạn chỉ sau một ly cà phê vỉa hè, nơi những bình nước miễn phí đặt ở trên đường, một suất cơm 2.000 đồng đủ ấm bụng cho người lao động xa quê; nơi những mảnh đời khác biệt vẫn tìm thấy chỗ đứng trong một không gian chung rộng mở.

Chính bởi vậy, nhiều người ngoại quốc sau vài năm lưu trú đã chọn gắn bó lâu dài. Nhiều bạn trẻ từ khắp tỉnh thành đến đây học tập, lập nghiệp rồi định cư, coi TP.HCM như quê hương thứ 2.

TP.HCM là nơi có nhiều cơ hội việc làm, thu hút lao động ẢNH: NHẬT THỊNH

Dĩ nhiên, TP.HCM vẫn còn những bất cập như kẹt xe, ngập nước hay môi trường sống chưa đồng đều. Nhưng chính trong thách thức ấy, thành phố lại cho thấy sức sống mạnh mẽ và tinh thần bao dung để níu chân cư dân.