Ông Nguyễn Khắc Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 16.9, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ngay sau phát biểu định hướng kỳ họp chuyên đề của kỳ họp, Chủ tọa phiên họp đã trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Quốc Nam. Lý do, ông Trần Quốc Nam được Trung ương cho nghỉ hưu theo quy định. Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh khóa VII có mặt đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Quốc Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành và lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn ẢNH: BÁ DUY

Cũng tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Toàn để giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh đã biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, theo giới thiệu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch tỉnh ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Toàn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ sự tri ân sâu sắc và trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm, tin tưởng, giao phó trọng trách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

"Đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm vô cùng nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tôi ý thức sâu sắc rằng, bản thân tôi và tập thể lãnh đạo UBND tỉnh phải giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và luôn đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết", ông Toàn phát biểu.

Ông Toàn cũng cam kết cùng tập thể UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - quyết liệt - hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm, tận lực, đưa Khánh Hòa phát triển bứt phá, trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại của cả nước, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (55 tuổi, quê quán P.Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có trình độ là cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới) từ tháng 7.2025, ông Nguyễn Khắc Toàn từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa và giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa. Sau đó, ông Toàn trải qua các chức vụ như: Bí thư Thành ủy Cam Ranh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tháng 3.2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Từ tháng 6.2021, giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII.