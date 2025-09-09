Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vì sao Khánh Hòa chưa có Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường?

Hiền Lương
Hiền Lương
09/09/2025 14:41 GMT+7

Tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có nhân sự Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường sau nhiều tháng sáp nhập, dù trước đó chức danh này đã có.

Ngày 9.9, ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công thương Khánh Hòa xác nhận, đến thời điểm này, Khánh Hòa chưa có Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT), trực thuộc Sở Công thương. Hiện Sở Công thương đang phân công một phó giám đốc sở phụ trách chi cục này.

Nói về nguyên nhân, ông Ninh cho biết, trước khi chưa sáp nhập tỉnh (Ninh Thuận và Khánh Hòa), 2 tỉnh đều có Chi cục trưởng Chi cục QLTT. Theo đó, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa là ông Trần Phước Trí và tỉnh Ninh Thuận là ông Trần Kiều Hưng.

Vì sao Khánh Hòa chưa có Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường?- Ảnh 1.

Khánh Hòa hiện vẫn khuyết Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường sau nhiều tháng sáp nhập

ẢNH: H.L

Trước đó, đầu tháng 4.2024, ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng Cục QLTT TP.Đà Nẵng được Bộ trưởng Bộ Công thương điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa (nay là chi cục, thuộc Sở Công thương tỉnh). Đối với tỉnh Ninh Thuận, ngày 15.12.2023, Bộ trưởng Bộ Công thương có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Kiều Hưng, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Kon Tum (cũ) giữ chức Cục trưởng Cục QLTT Ninh Thuận (cũ).

Thế nhưng, từ ngày 1.7, sau khi sáp nhập 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (lấy tên Khánh Hòa) thì đến nay ghế Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa vẫn trống. 

Giải thích về việc khuyết chức danh này, ông Hồ Xuân Ninh cho biết sau khi sáp nhập 2 tỉnh, Sở đã đưa ra các phương án lựa chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT dựa trên các tiêu chí đánh giá chung theo hướng dẫn của Tỉnh ủy. Đến thời điểm này, sau nhiều lần xem xét, sở vừa mới có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh thẩm định hồ sơ đối với ông Trần Kiều Hưng. Sau khi thẩm định xong, Sở Nội vụ sẽ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo ông Ninh, việc lựa chọn một trong hai người là rất khó khăn vì cả hai trước đây đều đã kinh qua chức vụ này. Tuy nhiên, ngoài yếu tố chấm điểm theo quy định thì việc lựa chọn cán bộ phải tuân thủ nhiều yếu tố khác. Trong đó có hướng dẫn việc không xem xét, phân công, bố trí, giữ chức vụ cao hơn, có vị trí quan trọng hơn đối với cán bộ đã bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoặc có vi phạm, khuyết điểm theo kết luận của cấp có thẩm quyền hoặc có thông tin về trách nhiệm cá nhân trong các vụ án, vụ việc, kết luận mà các cơ quan chức năng đang điều tra, thanh tra, kiểm tra.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ công tác

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ công tác

Chiều 8.9, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận ông Trần Quốc Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, có đơn xin nghỉ công tác.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa Quản lý thị trường Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận