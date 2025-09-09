Vì sao Khánh Hòa chưa có Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường?

Ngày 9.9, ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Công thương Khánh Hòa xác nhận, đến thời điểm này, Khánh Hòa chưa có Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT), trực thuộc Sở Công thương. Hiện Sở Công thương đang phân công một phó giám đốc sở phụ trách chi cục này.



Nói về nguyên nhân, ông Ninh cho biết, trước khi chưa sáp nhập tỉnh (Ninh Thuận và Khánh Hòa), 2 tỉnh đều có Chi cục trưởng Chi cục QLTT. Theo đó, Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa là ông Trần Phước Trí và tỉnh Ninh Thuận là ông Trần Kiều Hưng.

Khánh Hòa hiện vẫn khuyết Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường sau nhiều tháng sáp nhập ẢNH: H.L

Trước đó, đầu tháng 4.2024, ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng Cục QLTT TP.Đà Nẵng được Bộ trưởng Bộ Công thương điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa (nay là chi cục, thuộc Sở Công thương tỉnh). Đối với tỉnh Ninh Thuận, ngày 15.12.2023, Bộ trưởng Bộ Công thương có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Kiều Hưng, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Kon Tum (cũ) giữ chức Cục trưởng Cục QLTT Ninh Thuận (cũ).

Thế nhưng, từ ngày 1.7, sau khi sáp nhập 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (lấy tên Khánh Hòa) thì đến nay ghế Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa vẫn trống.

Giải thích về việc khuyết chức danh này, ông Hồ Xuân Ninh cho biết sau khi sáp nhập 2 tỉnh, Sở đã đưa ra các phương án lựa chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục QLTT dựa trên các tiêu chí đánh giá chung theo hướng dẫn của Tỉnh ủy. Đến thời điểm này, sau nhiều lần xem xét, sở vừa mới có công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh thẩm định hồ sơ đối với ông Trần Kiều Hưng. Sau khi thẩm định xong, Sở Nội vụ sẽ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Theo ông Ninh, việc lựa chọn một trong hai người là rất khó khăn vì cả hai trước đây đều đã kinh qua chức vụ này. Tuy nhiên, ngoài yếu tố chấm điểm theo quy định thì việc lựa chọn cán bộ phải tuân thủ nhiều yếu tố khác. Trong đó có hướng dẫn việc không xem xét, phân công, bố trí, giữ chức vụ cao hơn, có vị trí quan trọng hơn đối với cán bộ đã bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoặc có vi phạm, khuyết điểm theo kết luận của cấp có thẩm quyền hoặc có thông tin về trách nhiệm cá nhân trong các vụ án, vụ việc, kết luận mà các cơ quan chức năng đang điều tra, thanh tra, kiểm tra.