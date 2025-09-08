Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh và Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ công tác

Hiền Lương
08/09/2025 15:49 GMT+7

Chiều 8.9, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận ông Trần Quốc Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, có đơn xin nghỉ công tác.

Cũng theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nam và ông Hậu đã có đơn xin nghỉ công tác từ hơn 10 ngày qua theo nguyện vọng cá nhân. Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tạm thời điều hành theo quy chế phân công công tác của UBND tỉnh này.

Trần Quốc Nam và Phạm Văn Hậu xin nghỉ công tác tại khánh hòa - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: Đ.T.

Qua theo dõi, gần 2 tuần qua, lịch công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa cũng không có tên ông Trần Quốc Nam chủ trì các cuộc họp, buổi làm việc của tỉnh đều do các Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa điều hành.

Lần gần nhất ông Nam xuất hiện trong lịch công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa là vào ngày 2.9, khi ông dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại Hà Nội.

Ông Trần Quốc Nam ( 54 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi) từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 và làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.

Trần Quốc Nam và Phạm Văn Hậu xin nghỉ công tác tại khánh hòa - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: Đ.T.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ ngày 1.7.2025, ông Nam được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Từ năm 2020 đến tháng 6.2025,  ông Phạm Văn Hậu (51 tuổi, quê quán tỉnh Khánh Hòa - tỉnh Ninh Thuận cũ), giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận (cũ). Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, ông Hậu được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

