Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa dời Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sang cuối tháng 9

Bá Duy
Bá Duy
05/09/2025 15:19 GMT+7

Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I từ ngày 6 - 8.9 sang cuối tháng 9.2025, đồng thời tạm dừng các lễ khánh thành công trình chào mừng đại hội.

Ngày 5.9, Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết vừa có thông báo chính thức về việc điều chỉnh lịch trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo kế hoạch ban đầu, đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8.9.2025, tuy nhiên thời gian mới được xác định vào cuối tháng 9.2025.

Lý do thay đổi được Tỉnh ủy Khánh Hòa đưa ra là có nội dung điều chỉnh và nhằm chuẩn bị chu đáo hơn các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Việc dời lịch này cho phép các đơn vị có thêm thời gian hoàn thiện các khâu tổ chức và chuẩn bị nội dung.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức các lễ động thổ khởi công và khánh thành các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Quyết định tạm dừng sẽ được thực hiện cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo tiếp theo.

Theo kế hoạch trước đó, Khánh Hòa dự kiến tổ chức đồng loạt các lễ động thổ, khởi công và khánh thành 4 dự án trọng điểm. Cụ thể là động thổ dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Nha Trang và khởi công công trình nhà ở xã hội Hacom Ocean City 01 thuộc dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ.

Khánh Hòa dời Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sang cuối tháng 9- Ảnh 1.

Một góc P.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, tỉnh cũng dự kiến khánh thành kết hợp gắn biển 2 công trình quan trọng là đường nối cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná (đoạn từ cao tốc Bắc - Nam đến quốc lộ 1). Công trình hồ chứa nước Sông Than cũng nằm trong danh sách các dự án được khánh thành trong dịp này.

Các dự án này đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa. Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Nha Trang sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, trong khi dự án nhà ở xã hội góp phần giải quyết nhu cầu an cư của người dân.

Bên cạnh đó, việc hoàn thành đường nối cao tốc với quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo động lực phát triển logistics và du lịch. Hồ chứa nước Sông Than đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khu vực.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I sẽ là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng.

Tin liên quan

Khánh Hòa xin đình chỉ thanh tra 8 dự án

Khánh Hòa xin đình chỉ thanh tra 8 dự án

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra đối với 8/15 dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn do đã có kết luận thanh tra trước đó.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa đại hội Đảng bộ Khởi công tạm dừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa dự án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận