Khánh Hòa dời Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sang cuối tháng 9

Ngày 5.9, Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết vừa có thông báo chính thức về việc điều chỉnh lịch trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo kế hoạch ban đầu, đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8.9.2025, tuy nhiên thời gian mới được xác định vào cuối tháng 9.2025.

Lý do thay đổi được Tỉnh ủy Khánh Hòa đưa ra là có nội dung điều chỉnh và nhằm chuẩn bị chu đáo hơn các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Việc dời lịch này cho phép các đơn vị có thêm thời gian hoàn thiện các khâu tổ chức và chuẩn bị nội dung.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức các lễ động thổ khởi công và khánh thành các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Quyết định tạm dừng sẽ được thực hiện cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo tiếp theo.

Theo kế hoạch trước đó, Khánh Hòa dự kiến tổ chức đồng loạt các lễ động thổ, khởi công và khánh thành 4 dự án trọng điểm. Cụ thể là động thổ dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Nha Trang và khởi công công trình nhà ở xã hội Hacom Ocean City 01 thuộc dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ.

Một góc P.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, tỉnh cũng dự kiến khánh thành kết hợp gắn biển 2 công trình quan trọng là đường nối cao tốc Bắc - Nam với quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná (đoạn từ cao tốc Bắc - Nam đến quốc lộ 1). Công trình hồ chứa nước Sông Than cũng nằm trong danh sách các dự án được khánh thành trong dịp này.

Các dự án này đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa. Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Nha Trang sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, trong khi dự án nhà ở xã hội góp phần giải quyết nhu cầu an cư của người dân.

Bên cạnh đó, việc hoàn thành đường nối cao tốc với quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo động lực phát triển logistics và du lịch. Hồ chứa nước Sông Than đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khu vực.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I sẽ là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng.