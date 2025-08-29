Khánh Hòa quyết bàn giao mặt bằng dự án điện hạt nhân trong tháng 10.2025

Sáng 29.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh về dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Hiện tiến độ bồi thường, giải tỏa tại dự án đang tích cực triển khai, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm.

Theo Quyết định 794 ngày 8.6.2015 của Thủ tướng Chính phủ, dự án ban đầu cần thu hồi hơn 1.279 ha với 1.288 hộ, nhưng thực tế điều chỉnh còn hơn 1.130 ha với 1.153 hộ. Cụ thể, tổng diện tích hai nhà máy hơn 815 ha, tổng diện tích hai khu tái định cư hơn 119 ha, khu dân cư chỉnh trang 13,4 ha, khu nghĩa trang hơn 22,2 ha, khu trạm bơm 0,59 ha và khu tái định canh hơn 159 ha thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Tiến độ giải phóng mặt bằng hiện có nhiều điểm tích cực nhưng vẫn chậm so với kế hoạch. Tại khu vực nhà máy Ninh Thuận 1, UBND xã Phước Dinh đã hoàn thành kiểm kê và đang xét nguồn gốc đất cho 45/491 hộ với diện tích khoảng 48,5/409,5 ha. Đồng thời đang niêm yết nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất cho các hộ còn lại.

Khu tái định cư nhà máy Ninh Thuận 1 đã hoàn thành xác định nguồn gốc đất cho 72/91 hộ, tương ứng 40,6/65,6 ha và đang thực hiện niêm yết cho các hộ còn lại.

Công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng khu vực hai nhà máy điện hạt nhân đã cơ bản hoàn thành ẢNH: THIỆN NHÂN

Trong khi đó, tại khu vực nhà máy Ninh Thuận 2 thuộc xã Vĩnh Hải đã hoàn thành kiểm kê 534 hộ với hơn 405 ha, 3 tổ chức và 2.992 ngôi mộ, trong đó có 1.098 mộ vô chủ. UBND xã Vĩnh Hải đang xác định nguồn gốc đất cho 30/534 hộ, diện tích khoảng 6,6/404 ha và đã đủ điều kiện bồi thường cho 2.031/2.992 mộ.



Khu tái định cư nhà máy Ninh Thuận 2 có diện tích 54,4 ha, đã hoàn thành kiểm kê 202 hộ với 45 ha và 85 ngôi mộ, diện tích này tăng 9,4 ha so với Quyết định 794 của Thủ tướng. UBND xã Vĩnh Hải đang xem xét nguồn gốc đất. Khu chỉnh trang dân cư hiện hữu có diện tích 13,43 ha với 59 hộ và 3 tổ chức, UBND xã đang xem xét nguồn gốc đất cho khu vực này.

Đặc biệt, khu tái định canh hơn 159 ha có vị trí thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình do UBND xã Vĩnh Hải quản lý, hiện đã hoàn thành công tác kiểm kê.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, công tác bồi thường, giải tỏa hiện chưa đạt kỳ vọng do gặp nhiều khó khăn về cơ sở pháp lý thực hiện dự án thành phần di dân tái định cư thuộc thẩm quyền của T.Ư, cũng như vướng mắc về ranh giới giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng chỉ đạo tại cuộc họp ẢNH: M.H

Yêu cầu sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong tháng 9.2025, các địa phương phải cơ bản hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đến tháng 10, dứt điểm chi trả cho các trường hợp và bàn giao mặt bằng dự án.

Ông Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh các địa phương phải khẩn trương, quyết liệt hơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, coi đây là nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt việc triển khai các khu tái định cư.

Để đạt mục tiêu này, Sở NN-MT được giao cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ trực tiếp các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải tỏa. Đồng thời, sở này phải rà soát kế hoạch thực hiện của các xã, đánh giá toàn diện, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 4.9.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư xây dựng, sớm bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi.