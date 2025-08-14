Đề xuất T.Ư bố trí hơn 9.000 tỉ đồng tái định cư dự án điện hạt nhân

Ngày 14.8, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa ký văn bản số 1922/UBND-KT ngày 12.8 gửi Bộ Tài chính, đề xuất xem xét bố trí nhu cầu vốn ngân sách T.Ư thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tổng Bí thư Tô Lâm (đứng thứ 5 từ trái qua) khảo sát khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào cuối năm 2024 ẢNH: THIỆN NHÂN

Diện tích khu tái định cư tăng 33,6 ha so với ban đầu

Dự án nhà máy điện hạt nhân, một trong những công trình chiến lược của quốc gia, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 8.6.2015, với tổng diện tích thu hồi đất ban đầu là 1.279,52 ha, ảnh hưởng 1.288 hộ dân với tổng số 4.911 nhân khẩu.

Trong đó, tổng diện tích 2 nhà máy là 998,01 ha (nhà máy điện hạt nhân 1 là 544,1 ha và nhà máy điện hạt nhân 2 là 453,91 ha); tổng diện tích 2 khu tái định cư nhà máy 85,65 ha; khu dân cư chỉnh trang 13,4 ha; khu nghĩa trang 22,27 ha; khu trạm bơm 0,59 ha và khu tái định canh 159,6 ha.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ 3 từ trái qua) thăm người dân vùng xây dựng nhà máy điện hạt nhân 2 ẢNH: THIỆN NHÂN

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát thực tế của xã Phước Dinh (nơi đặt nhà máy điện hạt nhân 1) và xã Vĩnh Hải (nơi đặt nhà máy điện hạt nhân 2), thì tổng diện tích thu hồi là 1.130,14 ha/1.153 hộ, với tổng số 5.229 nhân khẩu. Trong đó, tổng diện tích 2 nhà máy là 815,03 ha (nhà máy điện hạt nhân 1 là 409,53 ha và nhà máy điện hạt nhân 2 là 405,5 ha); tổng diện tích 2 khu tái định cư 119,25 ha (tăng 33,6 ha so với ban đầu); khu dân cư chỉnh trang 13,4 ha, khu nghĩa trang 22,27 ha, khu trạm bơm 0,59 ha và khu tái định canh 159,6 ha.

Công tác kiểm kê giải phóng mặt khu vực hai nhà máy ĐHN đã cơ bản hoàn thành ẢNH: THIỆN NHÂN

Hiện nay, công tác kiểm kê giải phóng mặt bằng khu vực 2 nhà máy điện hạt nhân đã cơ bản hoàn thành. Đối với khu vực nhà máy điện hạt nhân 1, chính quyền địa phương đã ban hành 497 thông báo thu hồi đất, hoàn thành công tác kiểm kê cho gần 500 hộ dân và 6 tổ chức, với diện tích gần 410 ha. Tương tự, khu vực nhà máy điện hạt nhân 2 cũng đã hoàn tất công tác kiểm kê cho 534 hộ dân, 3 tổ chức và 1.812 ngôi mộ trên tổng diện tích 405,5 ha, đạt 100%.

Về cơ chế chính sách đặc thù giải phóng mặt bằng, HĐND tỉnh Ninh Thuận cũ đã ban hành Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 26.6.2025 quy định cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân.

Đề xuất phân bổ hơn 9.000 tỉ đồng

Theo văn bản số 1922 của UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng kinh phí thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho 2 nhà máy điện hạt nhân 1 và 2 ước khoảng 12.392 tỉ đồng. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ cho dự án là 3.236 tỉ đồng (tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19.7.2025).

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm người dân trong vùng dự án nhà máy điện hạt nhân 1 ẢNH: THIỆN NHÂN

UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất Bộ Tài chính quan tâm tham mưu bố trí vốn ngân sách T.Ư số kinh phí còn lại tạm tính khoảng 9.156 tỉ đồng phân bổ trong năm 2025, để thực hiện dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà máy điện hạt nhân; giải quyết chi trả dứt điểm cho các hộ dân, tổ chức bị thu hồi đất trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với giá đất hiện tại.

