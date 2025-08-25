Điện hạt nhân Ninh Thuận mở ra cơ hội phát triển năng lượng xanh

Chuyển dịch năng lượng xanh

Trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận cũ vào cuối năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, ĐHN ngày càng được nhiều quốc gia lựa chọn và tiếp tục phát triển như Mỹ, Nhật, Trung Quốc… và nhiều cường quốc năng lượng khác cũng đang quy hoạch để xây dựng thêm các nhà máy.

"Trên thế giới hiện nay có 415 lò hạt nhân đang hoạt động với tổng công suất khoảng 375.000 MW, với 62 lò đang được xây dựng với tổng công suất 64.000 MW; 32 nước đang sở hữu và vận hành các nhà máy ĐHN; 20 quốc gia khác đang xem xét để phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển và hiện thực hóa các cam kết về chống biến đổi khí hậu", Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin và chỉ ra rằng trong lịch sử cũng có một số sự cố về nhà máy ĐHN nhưng xét đến xác suất là vô cùng thấp. Công nghệ hạt nhân hiện nay đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây, với nhiều lớp bảo vệ và hệ thống giám sát hiện đại. Điều này đảm bảo nhà máy sẽ hoạt động an toàn và hiệu quả.

Tổng Bí thư khẳng định: "Việc phát triển ĐHN không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng mà còn là bước đi quan trọng trong việc chuyển dịch năng lượng xanh tại Việt Nam. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị trí thế mạnh trong lĩnh vực năng lượng và thực hiện các kết quả quốc tế về bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai".

Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn (giữa) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân trong vùng dự án ĐHN ngày 24.7.2025 ẢNH: TN

Người dân đồng tình

Dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận là dự án đặc biệt quan trọng của quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa) khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân trong vùng dự án để hoàn thành công tác chuyển giao mặt bằng trong năm 2025; phấn đấu hoàn thành công tác đầu tư xây dựng dự án trước ngày 31.12.2030. Căn cứ Nghị quyết 189 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án ĐHN Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục làm chủ đầu tư dự án ĐHN Ninh Thuận 1; giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận 2.

Để tạo sự đồng thuận của người dân địa phương, ngay từ khi có chủ trương, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa) đã chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển ĐHN; định hướng quy hoạch phát triển ĐHN ở Việt Nam; tuyên truyền các nội dung về bảo đảm an toàn, an ninh trong phát triển ĐHN… nên hầu hết người dân đồng tình, đồng thuận với chủ trương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Quốc Nam cho biết, dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận là dự án ưu tiên với thời gian rất ngắn để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, di dân tái định canh, tái định cư, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân trong năm 2025 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Việc chăm lo cho người dân trong vùng dự án là một quá trình xuyên suốt không chỉ trong thời gian xây dựng nhà máy mà sau khi nhà máy đi vào hoạt động, chúng ta phải tiếp tục chăm lo đời sống cho người dân. "Đây mới chỉ là giai đoạn đầu để di dân, tái định canh, tái định cư, bước đầu ổn định đời sống người dân; còn lại chúng ta tiếp tục chăm lo đời sống người dân bằng những cơ chế chính sách đặc thù mà các cơ quan chức năng đang nghiên cứu để nâng cao đời sống người dân ngày càng tốt đẹp hơn", Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói và cho biết địa phương đang khẩn trương thực hiện đồng bộ để đạt mục tiêu giải phóng mặt bằng 100% trong năm 2025 như đã cam kết với Chính phủ, Quốc hội.