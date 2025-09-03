Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vì sao Khánh Hòa kiến nghị điều chuyển hơn 801 ha chỉ tiêu đất khu công nghiệp?

Bá Duy
03/09/2025 13:11 GMT+7

Tỉnh Khánh Hòa đề xuất chuyển 801,2 ha chỉ tiêu đất từ giai đoạn sau 2030 lên trước 2030 để triển khai Khu công nghiệp (KCN) Ninh Xuân và KCN Ninh Diêm 1 phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ngày 3.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã báo cáo lên Bộ NN-MT về việc xin ý kiến điều chỉnh, cân đối chỉ tiêu sử dụng đất KCN trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị này nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 đạt 11 - 12%/năm.

Báo cáo cho biết, sau khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, tổng chỉ tiêu đất KCN đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mới là 2.802 ha. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa cũ được phân bổ 1.120 ha cho 5 KCN và tỉnh Ninh Thuận cũ được phân bổ 1.682 ha cho 4 KCN.

Hiện tại, tổng diện tích đất các KCN trên địa bàn tỉnh chưa triển khai là khoảng 936,2 ha, bao gồm KCN Ninh Diêm 3 giai đoạn 1 (135 ha), KCN Nam Cam Ranh (352 ha) và KCN Cà Ná giai đoạn 2 (449,2 ha).

Để khai thác hiệu quả các lợi thế đặc thù của hai tỉnh sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa đề xuất điều chỉnh bố trí lại chỉ tiêu sử dụng đất các KCN hiện chưa triển khai. Cụ thể, 135 ha tiếp tục thực hiện dự án KCN Ninh Diêm 3 giai đoạn 1 và 801,2 ha (quy hoạch cho các dự án: KCN Nam Cam Ranh và KCN Cà Ná giai đoạn 2) sẽ chuyển sang thực hiện trước dự án KCN Ninh Xuân (tách thành KCN Ninh Xuân 1 và KCN Ninh Xuân 2) và KCN Ninh Diêm 1 khu vực 1.

KCN Ninh Xuân tại xã Tân Định, Khánh Hòa (xã Ninh Xuân - TX.Ninh Hòa cũ) dự kiến được điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp

Theo kế hoạch điều chỉnh, KCN Ninh Xuân 1 sẽ có diện tích 499,4 ha, KCN Ninh Xuân 2 khu vực 1 là 141,78 ha và KCN Ninh Diêm 1 khu vực 1 là 160,02 ha. Các dự án này ban đầu được quy hoạch thực hiện giai đoạn sau năm 2030 nhưng tỉnh kiến nghị chuyển lên thực hiện trước năm 2030.

Tỉnh Khánh Hòa lý giải việc điều chỉnh này nhằm khai thác hiệu quả các lợi thế đặc thù của hai tỉnh sau sáp nhập, thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư lớn, chiến lược, có năng lực kinh nghiệm đang quan tâm nghiên cứu đầu tư tại địa phương. Tỉnh khẳng định việc điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu sử dụng đất đã phân bổ tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và vẫn đảm bảo tổng chỉ tiêu đất KCN đến năm 2030 theo quy định.

Khánh Hòa cam kết tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án KCN theo đúng quy định pháp luật và đề nghị Bộ NN-MT quan tâm xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Việc điều chỉnh quy hoạch KCN kỳ vọng sẽ tối ưu hóa lợi thế sau sáp nhập, tạo không gian phát triển cho các dự án công nghiệp trọng điểm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng kinh tế của vùng Nam Trung bộ trong giai đoạn mới.

