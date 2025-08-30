Khánh Hòa xin đình chỉ thanh tra 8 dự án

Ngày 30.8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ về việc kiến nghị không tiến hành thanh tra đối với 8 dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Quyết định này được đưa ra sau buổi làm việc ngày 28.8 với Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, theo Quyết định 682/QĐ-TTCP ngày 24.7.2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ, 15 dự án tại Khánh Hòa được đưa vào diện thanh tra chuyên đề các công trình có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Trong số 15 dự án được kiểm tra, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với Đoàn Thanh tra kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án. Các dự án này được chia thành 2 nhóm với lý do khác nhau.

Nhóm thứ nhất gồm 6 dự án đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, điều tra, bản án, bao gồm: Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (Khu K2) do Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings làm chủ đầu tư; Khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư; Khu dân cư Cồn Tân Lập do Công ty CP Sông Đà - Nha Trang và Công ty CP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư; Khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (Phân khu 2A) do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư; Khu phức hợp Thiên Triều (tên mới: Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus) do Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư; dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ do Công ty CP Thương mại Kim Lan làm chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập tại P.Nha Trang - một trong những dự án được tỉnh Khánh Hòa kiến nghị đình chỉ thanh tra ẢNH: BÁ DUY

5/6 dự án này đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, điều tra, bản án. Nội dung thanh tra, kiểm tra trong các kết luận đã có bao gồm đủ nội dung theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22.7.2025 của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, có dự án trong nhóm này đã có bản án hoặc cơ quan điều tra đang thụ lý, khởi tố, điều tra theo quy định.

"Sau khi các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự xử lý theo quy định của pháp luật thì sẽ là căn cứ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có", văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ.

Riêng dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ do Công ty CP Thương mại Kim Lan làm chủ đầu tư hiện đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Do trong thời gian triển khai điều chỉnh các quy hoạch có liên quan (quy hoạch chung TP.Nha Trang và quy hoạch phân khu), nên dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, chưa được cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay, quy hoạch phân khu 1/2.000 đã được phê duyệt, nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tại UBND P.Nam Nha Trang.

Việc đình chỉ thanh tra 8 dự án sẽ giúp tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn lực xử lý các dự án còn lại ẢNH: BÁ DUY

Nhóm thứ hai gồm Khu đô thị mới Đầm Cà Ná do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung - Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư; Khu đô thị mới bờ sông Dinh do Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Sông Dinh - Công ty CP TSG Việt Nam - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TSG làm chủ đầu tư.

Cả 2 dự án này đã có kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh. Nội dung thanh tra, kiểm tra trong các kết luận đã có bao gồm đủ các nội dung theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, khó khăn, vướng mắc của 2 dự án này chủ yếu trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Việc đình chỉ thanh tra 8 dự án sẽ giúp tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn lực xử lý các dự án còn lại, đồng thời tránh trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với những dự án đã có kết luận từ các cơ quan có thẩm quyền.