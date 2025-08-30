Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khánh Hòa xin đình chỉ thanh tra 8 dự án

Bá Duy
Bá Duy
30/08/2025 18:23 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra đối với 8/15 dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn do đã có kết luận thanh tra trước đó.

Ngày 30.8, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ về việc kiến nghị không tiến hành thanh tra đối với 8 dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Quyết định này được đưa ra sau buổi làm việc ngày 28.8 với Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, theo Quyết định 682/QĐ-TTCP ngày 24.7.2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ, 15 dự án tại Khánh Hòa được đưa vào diện thanh tra chuyên đề các công trình có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Trong số 15 dự án được kiểm tra, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với Đoàn Thanh tra kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án. Các dự án này được chia thành 2 nhóm với lý do khác nhau.

Nhóm thứ nhất gồm 6 dự án đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, điều tra, bản án, bao gồm: Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (Khu K2) do Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings làm chủ đầu tư; Khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư; Khu dân cư Cồn Tân Lập do Công ty CP Sông Đà - Nha Trang và Công ty CP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư; Khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (Phân khu 2A) do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư; Khu phức hợp Thiên Triều (tên mới: Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus) do Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư; dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ do Công ty CP Thương mại Kim Lan làm chủ đầu tư.

Khánh Hòa xin đình chỉ thanh tra 8 dự án- Ảnh 1.

Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập tại P.Nha Trang - một trong những dự án được tỉnh Khánh Hòa kiến nghị đình chỉ thanh tra

ẢNH: BÁ DUY

5/6 dự án này đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, điều tra, bản án. Nội dung thanh tra, kiểm tra trong các kết luận đã có bao gồm đủ nội dung theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22.7.2025 của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, có dự án trong nhóm này đã có bản án hoặc cơ quan điều tra đang thụ lý, khởi tố, điều tra theo quy định.

"Sau khi các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự xử lý theo quy định của pháp luật thì sẽ là căn cứ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có", văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ.

Riêng dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ do Công ty CP Thương mại Kim Lan làm chủ đầu tư hiện đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Do trong thời gian triển khai điều chỉnh các quy hoạch có liên quan (quy hoạch chung TP.Nha Trang và quy hoạch phân khu), nên dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, chưa được cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay, quy hoạch phân khu 1/2.000 đã được phê duyệt, nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tại UBND P.Nam Nha Trang.

Khánh Hòa xin đình chỉ thanh tra 8 dự án- Ảnh 2.

Việc đình chỉ thanh tra 8 dự án sẽ giúp tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn lực xử lý các dự án còn lại

ẢNH: BÁ DUY

Nhóm thứ hai gồm Khu đô thị mới Đầm Cà Ná do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Tuấn Dung - Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Đô - Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư; Khu đô thị mới bờ sông Dinh do Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Sông Dinh - Công ty CP TSG Việt Nam - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TSG làm chủ đầu tư.

Cả 2 dự án này đã có kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh. Nội dung thanh tra, kiểm tra trong các kết luận đã có bao gồm đủ các nội dung theo Kế hoạch số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, khó khăn, vướng mắc của 2 dự án này chủ yếu trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Việc đình chỉ thanh tra 8 dự án sẽ giúp tỉnh Khánh Hòa tập trung nguồn lực xử lý các dự án còn lại, đồng thời tránh trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với những dự án đã có kết luận từ các cơ quan có thẩm quyền.

Tin liên quan

Khánh Hòa: Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tháo gỡ 245 dự án tồn đọng

Khánh Hòa: Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tháo gỡ 245 dự án tồn đọng

Trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp kiểm tra hai dự án tồn đọng và yêu cầu tỉnh xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc để giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa Khu dân cư Cồn Tân Lập Thanh tra chính phủ dự án Tập đoàn Phúc Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận