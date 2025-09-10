Đường 'ổ gà' thành cao tốc huyết mạch ĐBSCL, xe chạy bon bon 90 km/giờ

Đây là dự án kết nối trục ngang các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khi nâng cấp và đưa vào khai thác như đường cao tốc giúp rút ngắn thời gian đi từ Cần Thơ đến Rạch Giá, từ 90 phút xuống còn 50 phút, tăng cường năng lực, hiệu quả khai thác của tuyến đường liên vận quốc tế nối liền Campuchia và Thái Lan đến Việt Nam.

23 mũi thi công đang chạy hết công suất đưa toàn bộ dự án hoàn thành trong tháng này

Công trình có điểm đầu tại Km02+104.11 thuộc địa bàn Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, kết nối với đường dẫn cầu Vàm Cống; điểm cuối tại Km53+553 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (cũ) kết nối với tuyến tránh thành phố Rạch Giá.

Sau thời gian khai thác, tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã ổn định lún và đủ điều kiện để thảm bê tông nhựa mặt đường, nhằm tăng cường độ êm thuận cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, do đặc điểm thổ nhưỡng, nền đất vùng đồng bằng và do mặt đường hiện hữu là mặt đường quá độ nên một số vị trí mặt đường xuất hiện các khiếm khuyết như ổ gà, bong tróc, gợn sóng, xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi do Bộ GTVT phê duyệt ngày 11.10.2022, có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỉ đồng. Quy mô dự án gồm nâng cấp tuyến hiện hữu và không giải phóng mặt bằng thêm. Dự án sử dụng giải pháp cào bóc tái chế móng đường và thảm tăng cường mặt đường 2 lớp bằng bê tông nhựa, kết hợp gia cường 48 cống và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Các xe chạy tốc độ đều đều 80 - 90 km/giờ trong khi chỉ cách đây 1 năm, con đường này vẫn còn bong tróc nhiều ổ gà

Khởi công ngày 13.6.2024, công trình có tiến độ hoàn thành theo hợp đồng là tháng 9 năm nay. Thời gian chạy nước rút lại trùng với giai đoạn cao điểm mùa mưa, chủ đầu tư đã triển khai thi công "3 ca 4 kíp" với tổng số 23 mũi thi công liên tục, quyết tâm không để dự án trễ hẹn. Lũy kế sản lượng đến nay đạt đạt 97% giá trị hợp đồng xây lắp.

Cụ thể, tuyến đường đã được hoàn thành toàn bộ các hạng mục cào bóc tái chế, sửa chữa nâng cấp 48 cống. Công tác thảm nhựa trên toàn tuyến hơn 51 km đã cơ bản hoàn thiện trước ngày 31.8, đảm bảo an toàn khai thác phục vụ người dân lưu thông thuận lợi trong dịp lễ 2.9 vừa qua đến nay, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp. Hiện các nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông và đảm bảo hoàn thành toàn bộ khối lượng của dự án trong tháng này.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả các dự án đầu tư trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Di chuyển trên tuyến cao tốc mới còn vương mùi nhựa đường, các phương tiện đều chung cảm nhận mặt đường cơ bản êm ái, từ điểm đầu tới điểm cuối. Các xe chạy tốc độ đều đều 80 - 90 km/giờ trong khi chỉ cách đây 1 năm, con đường này vẫn còn bong tróc nhiều ổ gà, chạy rất chậm, nhất là khi di chuyển qua những đoạn mố cống, mố cầu. Sau khi thông xe, thời gian di chuyển của các phương tiện giảm chỉ còn 40 - 45 phút từ Lộ Tẻ tới Rạch Giá; từ Cao Lãnh đến cầu Vàm Cống chỉ còn khoảng 20 phút.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kỳ vọng dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện tham gia giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến trục dọc phía Tây của khu vực, đồng thời phát huy hiệu quả các dự án đầu tư trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.



