Bãi thải bột đá gây ô nhiễm môi trường

Ghi nhận của PV Thanh Niên, giữa màu xanh bạt ngàn của cây rừng, một khoảng núi rộng hơn 3 ha đã biến thành bãi thải loang lổ. Hàng chục hố sâu với vết tích máy xúc còn in hằn. Nhiều hố chứa đặc quánh bột đá, bùn thải xen lẫn phế phẩm đá dăm, tạo nên cảnh nham nhở giữa lưng chừng núi.

Dưới chân núi Hòn Ách, một bãi thải xám bạc loang lổ hiện ra ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chân núi Hòn Ách bị biến thành bãi đổ thải bột đá ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bãi đổ thải dưới chân núi Hòn Ách từng là khu vực khai thác đất trái phép ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngổn ngang bột đá, phế phẩm chất đống dưới chân núi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Người dân địa phương cho biết, khu vực này từng bị doanh nghiệp khai thác đất trái phép. Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định (cũ) cấp phép khai thác cho Công ty Duy Tân, nhưng sau đó Công ty Thanh Huy tự ý đưa máy móc vào đào khoét. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT xác định khối lượng đất bị khai thác trái phép, xử phạt Công ty Thanh Huy, đồng thời tham mưu thu hồi giấy phép của Công ty Duy Tân. Sau khi doanh nghiệp rút đi, để lại hố sâu hoang hóa mà không hoàn thổ, phục hồi môi trường. Từ đó đến nay, nơi từng là điểm nóng khai thác đất trái phép lại biến thành bãi đổ bột đá, phế phẩm từ các cơ sở chế biến đá.

Ông Nguyễn Như Hoàng (thôn Thanh Long, P.Quy Nhơn Tây) cho biết chân núi bị đào sâu hơn 10 m, giờ lại chất đầy bột đá. "Những ngày nắng, bụi theo gió bay trắng cả xóm, ngày mưa thì bị cuốn xuống mương, tràn ra đồng ruộng, ngấm vào mạch nước ngầm. Cá chết, trâu bò đổ bệnh đã xảy ra, chúng tôi thực sự rất lo", ông Hoàng bức xúc. Không chỉ lo lắng về sức khỏe, người dân còn cho rằng việc ô nhiễm lan rộng sẽ làm đất sản xuất bị bỏ hoang, mất sinh kế.

Theo ông Cao Minh Thi, Phó chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Tây, diện tích bị biến thành bãi thải vốn là đất lâm nghiệp. Sau khi doanh nghiệp khai thác bỏ đi, chính quyền giao cho một hộ dân quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng địa hình khuất và việc kiểm tra lỏng lẻo, nhiều người đã lén lút đổ thải, chủ yếu vào ban đêm. "Phường đã giao công an phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng kiểm tra, xác minh phản ánh của người dân. Nếu để xảy ra ô nhiễm thì trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đất", ông Thi nói.