Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Bãi thải bột đá gây ô nhiễm môi trường

Đức Nhật
Đức Nhật
26/09/2025 07:43 GMT+7

Người dân P.Quy Nhơn Tây (Gia Lai) bức xúc vì khu vực chân núi Hòn Ách bị biến thành bãi tập kết bột đá, gây ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, giữa màu xanh bạt ngàn của cây rừng, một khoảng núi rộng hơn 3 ha đã biến thành bãi thải loang lổ. Hàng chục hố sâu với vết tích máy xúc còn in hằn. Nhiều hố chứa đặc quánh bột đá, bùn thải xen lẫn phế phẩm đá dăm, tạo nên cảnh nham nhở giữa lưng chừng núi.

Bãi thải bột đá gây ô nhiễm môi trường- Ảnh 1.

Dưới chân núi Hòn Ách, một bãi thải xám bạc loang lổ hiện ra

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bãi thải bột đá gây ô nhiễm môi trường- Ảnh 2.

Chân núi Hòn Ách bị biến thành bãi đổ thải bột đá

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bãi thải bột đá gây ô nhiễm môi trường- Ảnh 3.

Bãi đổ thải dưới chân núi Hòn Ách từng là khu vực khai thác đất trái phép

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bãi thải bột đá gây ô nhiễm môi trường- Ảnh 4.

Ngổn ngang bột đá, phế phẩm chất đống dưới chân núi

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Người dân địa phương cho biết, khu vực này từng bị doanh nghiệp khai thác đất trái phép. Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định (cũ) cấp phép khai thác cho Công ty Duy Tân, nhưng sau đó Công ty Thanh Huy tự ý đưa máy móc vào đào khoét. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT xác định khối lượng đất bị khai thác trái phép, xử phạt Công ty Thanh Huy, đồng thời tham mưu thu hồi giấy phép của Công ty Duy Tân. Sau khi doanh nghiệp rút đi, để lại hố sâu hoang hóa mà không hoàn thổ, phục hồi môi trường. Từ đó đến nay, nơi từng là điểm nóng khai thác đất trái phép lại biến thành bãi đổ bột đá, phế phẩm từ các cơ sở chế biến đá.

Ông Nguyễn Như Hoàng (thôn Thanh Long, P.Quy Nhơn Tây) cho biết chân núi bị đào sâu hơn 10 m, giờ lại chất đầy bột đá. "Những ngày nắng, bụi theo gió bay trắng cả xóm, ngày mưa thì bị cuốn xuống mương, tràn ra đồng ruộng, ngấm vào mạch nước ngầm. Cá chết, trâu bò đổ bệnh đã xảy ra, chúng tôi thực sự rất lo", ông Hoàng bức xúc. Không chỉ lo lắng về sức khỏe, người dân còn cho rằng việc ô nhiễm lan rộng sẽ làm đất sản xuất bị bỏ hoang, mất sinh kế.

Theo ông Cao Minh Thi, Phó chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Tây, diện tích bị biến thành bãi thải vốn là đất lâm nghiệp. Sau khi doanh nghiệp khai thác bỏ đi, chính quyền giao cho một hộ dân quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng địa hình khuất và việc kiểm tra lỏng lẻo, nhiều người đã lén lút đổ thải, chủ yếu vào ban đêm. "Phường đã giao công an phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng kiểm tra, xác minh phản ánh của người dân. Nếu để xảy ra ô nhiễm thì trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đất", ông Thi nói.

Tin liên quan

Đường vừa làm xong đã đào xới lên

Đường vừa làm xong đã đào xới lên

Chế biến mủ cao su không phép gây ô nhiễm

Đường nhiều ổ gà

Khám phá thêm chủ đề

bột đá ô nhiễm môi trường núi Hòn Ách bãi thải bột đá khai thác đất trái phép
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận