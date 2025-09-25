Chế biến mủ cao su không phép gây ô nhiễm

X Ả THẢI THẲNG RA SUỐI

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Nguyễn Trãi 4, P.Đăk Bla (gồm 3 phường Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo thuộc TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ), tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng ô nhiễm từ một xưởng chế biến mủ cao su tại khu vực này diễn ra nhiều năm qua. Nhà xưởng có diện tích hàng ngàn mét vuông, xây dựng kiên cố bằng bê tông, tôn sắt bao quanh. Bên trong, hàng chục công nhân làm việc với nhiều bể chứa mủ cao su sủi bọt, tràn ra ngoài, phát tán mùi hôi nồng nặc khắp khu dân cư.

Ông N.V.P (ở P.Đăk Bla) bức xúc: "Mỗi khi xưởng hoạt động, mùi hôi cao su xộc vào tận nhà, bám vào quần áo, chăn màn. Những ngày nắng nóng, gia đình tôi phải đóng kín cửa mới dám ăn cơm. Đặc biệt, nước thải chưa qua xử lý xả thẳng ra con suối gần đó, gây ô nhiễm nghiêm trọng".

Qua kiểm tra, UBND P.Đăk Bla xác định cơ sở này do ông Nguyễn Ngọc Túc làm chủ, chưa có giấp phép hoạt động và giấy phép xây dựng. Ngoài ra, toàn bộ nước thải được xả trực tiếp ra suối Đăk Tía. Ông Mai Văn Trí, Phó chủ tịch UBND P.Đăk Bla, xác nhận phản ánh của người dân là hoàn toàn chính xác. Chính quyền đã lập biên bản, yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Xưởng chế biến mủ cao su ở P.Đăk Bla xả thải ra suối gây ô nhiễm môi trường ẢNH: CẨM ÁI

Không chỉ tại P.Đăk Bla, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã Đăk Rơ Wa (gồm 4 xã Hòa Bình, Chư Hreng, Đăk Blà, Đăk Rơ Wa thuộc TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ), tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, một xưởng chế biến mủ cao su rộng hơn 2.000 m² được xây dựng kiên cố giữa rừng cao su, do ông Bùi Đình Thường làm chủ. Dù chưa được cấp phép, cơ sở này hoạt động rầm rộ; bên trong xưởng, mủ cao su tươi được tập kết thành từng đống lớn, bốc mùi hôi nồng nặc. Nước thải màu đen xám chảy tràn ra môi trường xung quanh, ngấm xuống vườn cây, ao hồ. Nhiều thùng nhựa chứa hóa chất bị vứt ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm lâu dài.

Xưởng chế biến mủ cao su trái phép ở xã Đăk Rơ Wa ẢNH: CẨM ÁI

Ông Hà Đường, Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa, cho biết diện tích đất mà ông Thường sử dụng là đất nông nghiệp, không nằm trong quy hoạch công nghiệp. "Qua làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép sản xuất cũng như hồ sơ xử lý nước thải. Chính quyền xã đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động và hoàn thiện thủ tục theo quy định", ông khẳng định.

Cơ sở chế biến mủ cao su bốc mùi hôi thối ẢNH: CẨM ÁI

N GUY CƠ Ô NHIỄM KÉO DÀI

Theo các chuyên gia môi trường, quá trình sơ chế mủ cao su phát sinh lượng nước thải lớn với nồng độ hữu cơ cao, chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh, amoniac… Nếu không được xử lý, loại nước thải này không chỉ gây mùi hôi khó chịu mà còn làm ô nhiễm đất, nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Trong khi đó, hầu hết các cơ sở chế biến cao su tư nhân đều hoạt động thủ công, không đầu tư hệ thống xử lý nước thải, dẫn đến tình trạng ô nhiễm kéo dài. Người dân phải sống chung với mùi hôi, nguy cơ bệnh hô hấp, da liễu, thậm chí tác động lâu dài đến sức khỏe. Ông T.V.H (xã Đăk Rơ Wa) lo ngại: "Chỉ cần trời nắng gắt, mùi hôi lan rộng ra khu dân cư. Nếu tình trạng này không xử lý dứt điểm, bà con chúng tôi không biết sẽ còn chịu đựng đến bao giờ".

Thùng nhựa đựng hóa chất tập kết ngổn ngang trong xưởng chế biến mủ cao su ẢNH: CẨM ÁI

Trước tình trạng trên, Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc. Ngày 18.9, Sở có văn bản gửi UBND P.Đăk Bla và UBND xã Đăk Rơ Wa, yêu cầu kiểm tra, xác minh, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm của các cơ sở chế biến mủ cao su trái phép. Bên cạnh đó, người dân 2 địa phương kiến nghị các cấp, ngành cần có biện pháp quyết liệt, tránh tình trạng "phạt cho tồn tại". Bởi nếu chỉ dừng ở mức lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thì nguy cơ các xưởng này hoạt động trở lại, tiếp tục xả thải ra môi trường là rất lớn.



