Lo ngại khi qua tỉnh lộ 624B - Quảng Ngãi

Đường nứt toác, đất đá sạt xuống sông

Những ngày tháng 8.2025, PV Thanh Niên ghi nhận tại hiện trường trên tỉnh lộ 624B, đoạn qua địa bàn xã Đình Cương (trước đây thuộc H.Nghĩa Hành), Quảng Ngãi, vẫn còn điểm sạt lở kéo dài khoảng 60 - 80 m. Trong đó, 1/4 mặt đường đã bị nước lũ cuốn trôi, tạo thành hàm ếch ăn sâu vào taluy âm. Nhiều mảng bê tông mặt đường đã rơi xuống lòng sông Vệ. Phần mặt đường còn lại xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nguy cơ tiếp tục đổ sụp bất cứ lúc nào.

Tỉnh lộ 624B bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: HẢI PHONG

Cơ quan chức năng đã cho lắp đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí đèn cảnh báo ban đêm và hạn chế tải trọng phương tiện, song đây mới chỉ là giải pháp tạm thời. Hằng ngày, hàng trăm lượt phương tiện vẫn buộc phải di chuyển qua đoạn đường chật hẹp này, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn.

Ông Đinh Tấn Thạnh (ngụ xã Đình Cương) chia sẻ: "Bà con đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng vẫn chưa thấy sửa chữa gì cả. Sắp vào mùa mưa rồi, ai cũng nơm nớp lo sợ khi đi qua đoạn này". Còn ông Võ Văn Quân, người dân sống gần khu vực sạt lở, cho biết: "Chỗ này bị rào chắn gần nửa mặt đường, xe qua lại phải nhường nhau rất khó khăn, nhất là lúc trời tối hoặc mưa lớn thì nguy hiểm vô cùng. Lũ năm nào cũng lớn, không khắc phục kịp sẽ sạt thêm nữa".

Tỉnh lộ 624B là tuyến giao thông quan trọng kết nối QL1 với các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua đây, trong đó có nhiều xe tải vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng, xe khách... Do vậy, người dân càng thêm lo lắng khi điểm sạt lở vẫn chưa được xử lý kiên cố.

Chờ kinh phí khắc phục

Liên quan vấn đề này, ông Lê Anh Văn, Chủ tịch UBND xã Đình Cương, cho biết: "Việc lắp rào chắn và biển báo chỉ là giải pháp tình thế. Đây là tuyến đường huyết mạch nối các xã phía đông nam và tây nam của tỉnh Quảng Ngãi, lưu lượng xe đông nên rất cấp thiết phải sửa chữa, gia cố kiên cố càng sớm càng tốt để tránh sự cố đáng tiếc".

Trước tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ hư hỏng và lập phương án khắc phục. Qua khảo sát, Sở xác định phần taluy âm tiếp tục sạt lở, hàm ếch lan sâu vào nền đường, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp tới.

"Chúng tôi đã báo cáo tình hình thiệt hại và đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp kinh phí để khắc phục đoạn sạt lở này. Khi được UBND tỉnh đồng ý phân bổ nguồn vốn, Sở sẽ triển khai sửa chữa ngay, đảm bảo an toàn lâu dài cho người và phương tiện", ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.

Dù đã có động thái vào cuộc từ ban ngành chức năng, nhưng việc chậm trễ trong quá trình khắc phục điểm sạt lở tuyến đường nói trên khiến người dân địa phương không khỏi lo ngại. Bởi lẽ chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài, nguy cơ tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn là rất cao.