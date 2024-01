Sạt lở bờ biển nghiêm trọng ở Quảng Ngãi

S ẠT LỞ DÀI HÀNG TRĂM MÉT

Nhiều tháng qua, triều cường cùng những đợt sóng lớn đã khiến bờ biển khu vực Hòn Cóc, thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) sạt lở nghiêm trọng.

Triều cường xâm thực hàng trăm mét bờ biển xã Bình Thuận, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi)

NGUYỄN CHÁNH

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, triều cường xâm thực đã "nuốt chửng" hàng ngàn khối đất, cát, làm sạt lở bờ biển gần 800 m từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận. Nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng, lấn sâu vào đất liền tới 7 m, dài theo bờ biển 10 m. Một số người dân địa phương cho biết tình trạng sạt lở đã xảy ra khoảng 3 năm trở lại đây và đang ngày càng diễn biến phức tạp hơn. "Hồi trước bờ biển nằm ở ngoài xa, bây giờ vô sát đây. Sạt lở ngày càng nghiêm trọng, những hàng phi lao chắn sóng cũng bị đánh trơ gốc, một số cây bị sóng biển cuốn trôi", ông Mai Văn Xế, ở thôn Tuyết Diêm 1, cho biết.

Sạt lở làm hư hỏng, sập cống thoát nước. NGUYỄN CHÁNH

Trước tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng, lo ngại ảnh hưởng đến đường giao thông của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, đơn vị này đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ san lấp, gia cố điểm sạt lở. Tuy nhiên, những nỗ lực này cũng chỉ như "muối bỏ biển" trước tình trạng triều cường xâm thực diễn ra hằng năm. Thiếu tá Huỳnh Thanh Phúc, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi), cho hay trước tình trạng triều cường xâm thực ngày càng nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến đường giao thông của đơn vị, lãnh đạo đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ tổ chức kè một số vị trí sạt lở. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ là tạm thời.

C ẦN XÂY DỰNG KÈ CHẮN SÓNG

Liên quan đến tình trạng sạt lở bờ biển, ông Nguyễn Thanh Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết đoạn bờ biển từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc có chiều dài hơn 2.000 m, triều cường xâm thực đã làm mất khoảng 800 m đất, cát và tạo thành nhiều hố sâu nguy hiểm. Những công trình như đường giao thông của đồn biên phòng, hành lang an toàn tuyến ống và bể chứa sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng bị đe dọa bởi sạt lở.

Bộ đội biên phòng dùng gạch, đá gia cố điểm sạt lở. NGUYỄN CHÁNH

Theo phản ánh của người dân và một số cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đã đến hiện trường sạt lở để kiểm tra. Việc khắc phục xâm thực, sạt lở bờ biển là cần thiết và lâu dài, bởi mỗi tấc đất nơi đây đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển công nghiệp ở khu kinh tế Dung Quất.

Trao đổi với PV Thanh Niên về tình trạng sạt lở bờ biển ở xã Bình Thuận, ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Bình Sơn, cho biết UBND H.Bình Sơn đã nhiều lần đi kiểm tra thực địa và nhận thấy tình trạng triều cường xâm thực gây sạt lở tại bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn. UBND xã Bình Thuận đã có văn bản báo cáo UBND H.Bình Sơn về thực trạng sạt lở bờ biển do triều cường. "Về lâu dài, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân cũng như các công trình quốc phòng, an ninh và phát triển công nghiệp ở khu kinh tế Dung Quất, cần phải xây dựng tuyến đê kè chắn sóng. Do kinh phí quá lớn nên huyện đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, với dự toán kinh phí khoảng 50 tỉ đồng", ông Hiền cho biết thêm.