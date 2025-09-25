Quảng Trị có thêm tour du lịch trekking chinh phục đỉnh Voi Mẹp

Sáng 25.9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị công bố đề án khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch trekking Pa Thiên - Voi Mẹp và ra mắt đội hỗ trợ thử nghiệm.

Ông Trần Xuân Cương (bên phải) ký biên bản hợp tác với đội hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm du lịch trekking Pa Thiên - Voi Mẹp ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đỉnh Voi Mẹp, còn gọi là Tá Linh Sơn, có độ cao trên 1.800 m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất tại Quảng Trị. Khu vực này sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng, cảnh quan hùng vĩ, giàu tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái và du lịch mạo hiểm.

Sau thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và khảo sát hành trình, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cùng Công ty TNHH Samuer đã hoàn thiện đề án khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch này.

Ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty TNHH Samuer, cho biết bên cạnh việc tạo ra một sản phẩm du lịch để du khách trải nghiệm và khám phá thiên nhiên, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch phía Nam Quảng Trị, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Đỉnh Voi Mẹp có quang cảnh tuyệt đẹp với hệ sinh thái đa dạng ẢNH: SAMUER





Theo đề án, sản phẩm du lịch sinh thái trekking Pa Thiên - Voi Mẹp có 2 chương trình tham quan: tour 2 ngày 1 đêm với lộ trình 6,5 km (từ cửa rừng đến bãi đá mới, đỉnh Pa Thiên, Voi Mẹp); và tour 3 ngày 2 đêm với lộ trình 8,8 km (từ cửa rừng đến đỉnh Voi Mẹp).

Cả hai tour đều xuất phát từ xã Hướng Phùng, đi qua 3 tiểu khu thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Mỗi tour giới hạn không quá 25 khách, mỗi ngày không quá 2 đoàn để đảm bảo an toàn và trải nghiệm tốt nhất.

Ngắm trọn vẹn núi rừng Tây Nam Quảng Trị với những cánh quạt điện gió trên đỉnh Voi Mẹp ẢNH: SAMUER

Tại hội nghị, Công ty TNHH Samuer cũng ký biên bản hợp tác với đội hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm du lịch. Khoảng 20 thanh niên người Vân Kiều sẽ tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các đoàn khách trong hành trình chinh phục đỉnh Voi Mẹp. Đây được xem là giải pháp vừa tạo sinh kế cho đồng bào Vân Kiều, vừa góp phần quảng bá bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng núi phía Tây Nam Quảng Trị.