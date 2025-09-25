Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Người mẹ 83 tuổi nuôi học trò miền ngược: Khi lòng tốt được đền đáp

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/09/2025 05:30 GMT+7

Hơn 30 năm cưu mang học trò miền núi Trường Sơn, cụ bà Trần Thị Mác (83 tuổi) nay nhận món quà đặc biệt: ngôi nhà mới khang trang để tiếp tục hành trình gieo chữ.

Bao năm lặng lẽ cưu mang gần trăm học trò nghèo miền núi Trường Sơn về trọ học miễn phí, cụ bà Trần Thị Mác (ở thôn Xuân Dục 2, xã Trường Ninh, Quảng Trị - trước đây thuộc xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) nay đã có mái ấm mới. Ngôi nhà là món quà của biết bao tấm lòng, tiếp thêm động lực cho người mẹ đặc biệt này.

'Nhà mệ chật nhưng lòng mệ rộng lắm!'

Cụ bà Trần Thị Mác, người dân quen gọi trìu mến là "mệ Mác" (mệ nghĩa là bà - PV), suốt hơn 30 năm qua đã mở rộng vòng tay đón gần trăm học trò nghèo xã biên giới Trường Sơn về nhà ở miễn phí, để theo học cấp 3 tại trường huyện. Ngôi nhà nhỏ nằm cuối con hẻm ở thôn Xuân Dục 2, bao mùa nắng mưa vẫn là bến đỗ của biết bao đứa trẻ Vân Kiều khát khao tri thức.

'Mẹ' 83 tuổi nuôi học trò miền ngược được tặng nhà tiếp tục …nuôi 'con'- Ảnh 1.

Ngôi nhà nhỏ của mệ Mác đã cưu mang bao thế hệ học sinh xã miền núi Trường Sơn

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cơ duyên đến với việc cưu mang học trò bắt đầu từ thời trẻ, khi mệ thường xuôi ngược buôn bán lên Trường Sơn. Trong những chuyến vượt sông, vượt thác Tam Lu chở gạo muối, mệ nghe nhiều bậc phụ huynh tâm sự về nỗi khó khăn khi cho con về miền xuôi học tập. "Tôi thấy thương các cháu lắm. Trên đó thiếu thốn đủ bề, về đây học lại bỡ ngỡ. Thế là tôi nghĩ, mình còn chỗ, cứ đón các cháu về ở, không lấy tiền, miễn các cháu yên tâm học hành", mệ nhớ lại.

'Mẹ' 83 tuổi nuôi học trò miền ngược được tặng nhà tiếp tục …nuôi 'con'- Ảnh 2.

Nhiều học trò cùng ăn cùng ở trong mái nhà cũ của mệ Mác

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Khi ấy, mệ còn chồng và một người con trai. Cả gia đình sẵn lòng thu nhỏ góc sinh hoạt, nhường từng tấm phản, từng chỗ ngủ cho lũ trẻ. Ngôi nhà cũ xây từ 40 năm trước tuy chật chội, dột nát nhưng luôn ấm áp tiếng cười, tiếng học bài. "Nhà mệ chật nhưng lòng mệ rộng lắm!", những học trò từng ở ngôi nhà này đều chia sẻ như vậy. Nhiều lứa học trò đã trưởng thành, rời mái nhà nhỏ ấy, mang theo tình thương và tấm gương hy sinh lặng lẽ của mệ.

Mái ấm mới, món quà của trăm tấm lòng

Ngày 23.9 vừa qua, niềm vui lớn đã đến với bà Mác khi bữa cơm mừng tân gia diễn ra trong căn nhà mới xây khang trang. Đông đảo bà con lối xóm, lãnh đạo xã Trường Ninh, thầy cô Trường THPT Quảng Ninh và học trò Trường Sơn cùng quây quần chia sẻ hạnh phúc với bà.

'Mẹ' 83 tuổi nuôi học trò miền ngược được tặng nhà tiếp tục …nuôi 'con'- Ảnh 3.

Ông Trần Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Ninh (phải) đến thăm mệ Mác nhân dịp tân gia

ẢNH: TRÁNG TRƯỜNG SƠN

'Mẹ' 83 tuổi nuôi học trò miền ngược được tặng nhà tiếp tục …nuôi 'con'- Ảnh 4.

Bữa tiệc tân gia ấm cúng ở nhà mệ Mác chiều 23.9

ẢNH: TRÁNG TRƯỜNG SƠN

Ngôi nhà mới được khởi công từ ngày 6.7.2025 với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 80 triệu theo chương trình xây nhà tình nghĩa cho người có công, phần còn lại do xã Trường Ninh vận động Ngân hàng BIDV tài trợ 220 triệu. Móng nhà được xây cao vượt đỉnh lũ, vững chãi để chống chọi mưa bão, điều mà ngôi nhà cũ không thể đảm bảo.

'Mẹ' 83 tuổi nuôi học trò miền ngược được tặng nhà tiếp tục …nuôi 'con'- Ảnh 5.

Những bạn đoàn viên thanh niên chụp ảnh kỷ niệm cùng mệ Mác

ẢNH: THANH LỘC

'Mẹ' 83 tuổi nuôi học trò miền ngược được tặng nhà tiếp tục …nuôi 'con'- Ảnh 6.

Nhiều lực lượng, đoàn thể tham gia xây dựng nhà mới cho mệ Mác

ẢNH: THANH LỘC

Anh Nguyễn Hữu Hoài, Bí thư chi bộ thôn Xuân Dục 2, xúc động: "Chỗ nhà mệ là vùng trũng, mùa mưa lũ về chúng tôi luôn lo cho mệ. Nay có nhà mới kiên cố, cao ráo, bà con trong thôn cũng yên tâm hơn. Chúng tôi rất cảm ơn chính quyền, các nhà tài trợ đã giúp mệ có mái ấm an toàn, để tiếp tục cưu mang học trò Trường Sơn".

Đứng trong ngôi nhà sáng sủa, mệ Mác rưng rưng: "Từ nay tôi không còn lo chạy lũ, lại có chỗ cho các cháu ở học. Tôi sẽ còn sức là còn đón các cháu về".

'Mẹ' 83 tuổi nuôi học trò miền ngược được tặng nhà tiếp tục …nuôi 'con'- Ảnh 7.

Người mẹ 83 tuổi của học trò Vân Kiều trước ngôi nhà mới

ẢNH: TRÁNG TRƯỜNG SƠN

'Mẹ' 83 tuổi nuôi học trò miền ngược được tặng nhà tiếp tục …nuôi 'con'- Ảnh 8.

Mẹ Mác bảo: "Chỉ cần các cháu muốn học, nhà mệ luôn rộng cửa"

ẢNH: TRÁNG TRƯỜNG SƠN

Ngày vui của mệ cũng là ngày hội của cả thôn. Tiếng cười nói rộn ràng, những cái nắm tay, cái ôm ấm áp đã nói lên tất cả: mệ Mác không hề cô đơn. Bà được chở che bởi tình làng nghĩa xóm, bởi những tấm lòng đồng cảm khắp nơi, những người vẫn âm thầm dõi theo, tiếp thêm động lực cho người mẹ 83 tuổi tiếp tục nuôi dưỡng những chuyến đò tri thức từ miền ngược đến miền xuôi.

Ngôi nhà mới không chỉ là chốn trú mưa bão, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Trong nụ cười hiền hậu, mệ Mác vẫn nguyên vẹn lời hẹn năm nào: "Chỉ cần các cháu muốn học, nhà mệ luôn rộng cửa".

