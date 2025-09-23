Đêm trung thu giữa đại ngàn Trường Sơn: Hành trình băng rừng đến với vùng biên

Vượt rừng 'mang' trung thu về bản

Hơn 5 giờ đồng hồ, chiếc ô tô chạy "như rùa bò" trên những cung đường núi quanh co, chiếc xe dừng lại ở điểm cuối đường bê tông. "Không đi được nữa…", tài xế thông báo với cả đoàn. Và từ đây, bắt đầu hành trình 15 km lội bộ trên đường mòn xuyên rừng, đoàn thiện nguyện nhắm thẳng hướng thôn Aur (xã A Vương, TP.Đà Nẵng) mà bước.

Thôn Aur, ngôi làng nhỏ biệt lập giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi chỉ có 23 hộ dân Cơ Tu sinh sống ẢNH: ĐỨC LARUE

Con đường đất đỏ gập ghềnh, nhiều đoạn dốc dựng đứng, các thành viên đoàn thiện nguyện không nhớ nổi đã lội qua bao nhiêu con suối lớn nhỏ. Họ chỉ nhớ lời dặn dò của một người dân địa phương: "Mùa này có mưa giông… nước chảy xiết hơn".

Đôi giày sũng nước, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, không ai nản lòng và cùng động viên nhau "cố lên, sắp tới rồi…".

Cả nhóm thiện nguyện ai nấy đều dốc hết sức bước đi, trên lưng là những phần quà. Họ tự dặn lòng không được bỏ cuộc mỗi khi ngước mặt thấy con dốc dựng đứng, bởi ở cuối hành trình có những đôi mắt trẻ thơ đang chờ một đêm trung thu đầu tiên trong đời.

Họ phải băng rừng, vượt suối nhanh nhất có thể để kịp tổ chức chương trình thiện nguyện "Thước phim hy vọng" với chủ đề "Ánh rừng ánh người", do các đơn vị truyền thông tại TP.Đà Nẵng cùng các nhà hảo tâm lên kế hoạch chuẩn bị vài tháng trước.

Đoàn thiện nguyện băng rừng, vượt suối mang trung thu về với trẻ em vùng biên giới ẢNH: ĐỨC LARUE

Thôn Aur chỉ có 23 hộ dân Cơ Tu với 198 nhân khẩu, sống biệt lập giữa rừng phòng hộ vùng biên giới giáp Lào. Không có điện, không biết sóng điện thoại là gì, mọi kết nối với bên ngoài đều "nhờ" cả vào đôi chân của những người băng rừng.

Đêm 21.9, ngôi làng nhỏ nằm giữa đại ngàn bừng sáng bởi ánh đèn lồng, bởi tiếng trống lân rộn ràng. Những âm thanh này vốn quen thuộc nơi phố thị, nhưng lại rất xa lạ với trẻ em đồng bào vùng cao.

Trẻ em Aur háo hức rước đèn, lần đầu tiên biết đến không khí trung thu ẢNH: ĐỨC LARUE

Giữa sân nhỏ của thôn, những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu được trao tận tay từng em nhỏ. Đôi bàn tay lần đầu được cầm chiếc đèn lồng, những ánh mắt long lanh, những gói bánh hộp kẹo được "cõng" từ miền xuôi lên... đã thắp sáng đêm trung thu đặc biệt.

"Chưa bao giờ các cháu được rước đèn, được xem múa lân. Hôm nay thấy bọn nhỏ cười, vui chơi, thấy vui lắm!", một già làng xúc động khi tiếng trống lân vang lên.

Những chiếc đèn lồng và đầu lân đã "thắp sáng" nụ cười trẻ em giữa đại ngàn Trường Sơn ẢNH: ĐỨC LARUE

"Nhìn các em nhỏ vui đùa trong đêm hội, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mong rằng sẽ có nhiều sự quan tâm, sẻ chia đến với các em nhiều hơn" Anh Phạm Lê Minh Tân, Giám đốc Công ty SCO chia sẻ





Khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng tình người gần gũi

Ngoài phần quà bánh cho trẻ nhỏ và nhu yếu phẩm tặng người lớn, bà con thôn Aur còn được các y bác sĩ tình nguyện khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Bác sĩ Trà Trọng Tấn (Thiện Nhân Hospital) xúc động chia sẻ: "Bà con vùng cao ít có điều kiện tiếp cận thăm khám y tế định kỳ, nhiều người âm thầm chịu bệnh tật. Nhìn ánh mắt họ an tâm khi được thăm khám, tôi thấy mọi vất vả của chuyến đi đều xứng đáng".

Y bác sĩ của Thiện Nhân Hospital khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con thôn Aur

ẢNH: ĐỨC LARUE

Khi đoàn thiện nguyện "Thước phim hy vọng" sắp rời khỏi làng cũng là lúc Công an xã A Vương (TP.Đà Nẵng) tiếp tục "gùi" quà vào thôn. Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng công an xã, cùng 9 cán bộ, chiến sĩ băng rừng 3 giờ đồng hồ mang theo lỉnh kỉnh đèn lồng, bánh trung thu, gạo, mì ăn liền…

Đêm tối, tại gươl (nhà truyền thống - PV) làng, các cán bộ, chiến sĩ công an đã gặp gỡ 23 hộ dân, chia sẻ về kết quả Đại hội Đại biểu TP.Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, truyền đạt chủ trương, chính sách mới đến bà con. Niềm tin nơi biên giới vì thế càng được củng cố.

Người dân thấy mình được chăm lo đời sống, được lắng nghe, được đồng hành trong những quyết sách lớn của địa phương.

Từ những câu chuyện gần gũi và tình cảm, lực lượng Công an xã A Vương đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến tận bản làng xa xôi vùng biên ẢNH: ĐỨC LARUE

"Trẻ em Aur đã có một trung thu đầu đời khó quên khi cùng múa lân, cùng xách đèn chạy quanh sân, cùng ngồi lại bên nhau ăn bữa cơm ấm áp. Còn người lớn, họ nhận ra rằng khoảng cách địa lý có thể xa xôi nhưng tình người thì luôn gần gũi", một tình nguyện viên tâm sự.