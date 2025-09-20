Dự án sửa chữa taluy đường Trường Sơn Đông ngổn ngang, chậm tiến độ

Dự án sửa chữa taluy này do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Khu Quản lý Đường bộ III) điều hành, khởi công từ ngày 2.6.2025 và dự kiến hoàn thành vào 30.8.2025.

Tuy nhiên, do địa chất phức tạp và thời gian qua liên tục có mưa lớn tại khu vực miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) nên tiến độ thi công bị chậm, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Hiện công trình đã được gia hạn thi công đến tháng 10.2025.

Dự án sửa chữa taluy trên tuyến đường Trường Sơn Đông (thuộc xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) ngổn ngang, lầy lội ẢNH: CẨM ÁI

Ngày 20.9, theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều hạng mục còn dở dang, đất đá tập kết chưa được dọn dẹp, hệ thống rào chắn và biển báo hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông, vốn là tuyến huyết mạch ở khu vực miền núi Quảng Ngãi.

Yêu cầu khắc phục hàng loạt tồn tại

Trước tình trạng này, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 (Khu Quản lý Đường bộ III) đã trực tiếp kiểm tra công trình.

Qua đó, đơn vị chỉ rõ hàng loạt tồn tại, gồm: biển báo hiệu, rào chắn bị nghiêng, cong vênh; bùn đất tràn ra mặt đường; cọc tiêu di động ngã đổ; dây phản quang bị đứt; vật liệu thải đổ tràn lan trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.

Nhiều hạng mục chưa hoàn thành, có nguy cơ chậm tiến độ ẢNH: CẨM ÁI

Để đảm bảo an toàn giao thông, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục toàn bộ các tồn tại; dừng ngay việc đổ thải bừa bãi và dọn sạch khối lượng đất đã tập kết trong hành lang an toàn đường bộ.

Đồng thời, đơn vị quản lý dự án và tư vấn giám sát phải thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ, yêu cầu nhà thầu chấn chỉnh những vi phạm về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Nếu phát hiện nhà thầu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản, báo cáo chủ đầu tư để xử lý theo quy định.

Người dân đi lại khó khăn qua tuyến đường đang thi công ẢNH: CẨM ÁI

Theo người dân xã Sơn Tây, việc công trình chậm tiến độ và ngổn ngang vật liệu tiềm ẩn nhiều rủi ro khi mùa mưa bão đang đến gần.

"Đường Trường Sơn Đông thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa. Nếu công trình sửa chữa taluy không hoàn thành sớm, nguy cơ sạt trượt, mất an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông là rất lớn", ông Hồ Văn Lý (ở xã Sơn Tây) lo lắng.

Đơn vị thi công xử lý taluy và nền đường ẢNH: CẨM ÁI

Hiện cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị liên quan phải giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm nếu nhà thầu chây ì, không đảm bảo an toàn thi công, nhằm bảo vệ kết cấu công trình và an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông.