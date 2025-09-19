Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Ngãi: Bắt khẩn cấp kẻ chém người đàn ông đứt lìa bàn tay

Hải Phong
Hải Phong
19/09/2025 18:31 GMT+7

Công an xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) vừa bắt khẩn cấp kẻ cầm rựa chém một người đàn ông ở địa phương đứt lìa bàn tay, do mâu thuẫn.

Chiều 19.9, Công an xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Kính (39 tuổi, ở thôn Kim Lộc, xã Tịnh Khê), để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng làm rõ vụ việc đối với Nguyễn Thành Kính

ẢNH: TRUNG CHÍNH

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 20 ngày 16.9, Kính điều khiển xe máy mang theo một cây rựa dài 75 cm đến nhà ông Đặng Hoàng Văn Hiếu (ở thôn Long Thành, xã Tịnh Khê) để giải quyết mâu thuẫn từ trước.

Khi ông Hiếu bước ra khỏi nhà, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc bực tức, Kính chạy ra xe lấy rựa, lôi ông Hiếu ra sân rồi bất ngờ vung rựa chém. Nạn nhân đưa tay trái lên đỡ và bị chém đứt bàn tay, máu chảy nhiều. Sau khi gây án, Kính lên xe bỏ trốn.

Ông Hiếu được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Kết quả giám định ban đầu xác định thương tích của nạn nhân là 12%.

Xác định đây là đối tượng manh động, liều lĩnh, Công an xã Tịnh Khê đã huy động toàn bộ lực lượng, phong tỏa hiện trường và tổ chức truy bắt suốt 2 ngày đêm. Biết không thể thoát, Kính đã ra trình diện.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thành Kính có nhiều tiền án, tiền sự: năm 2013 bị TAND H.Trà Bồng tuyên 9 tháng tù vì trộm laptop, năm 2016 tiếp tục bị TAND TX.Đức Phổ xử phạt 5 năm tù vì trộm xe máy. Ra tù, Kính tiếp tục gây rối. Năm 2023, bị xử phạt 4 triệu đồng vì hủy hoại tài sản, năm 2024 bị phạt 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an xã Tịnh Khê đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Công an xã thông báo, ai từng là bị hại hoặc bị Kính đe dọa trong các vụ việc khác, liên hệ trực tiếp để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

