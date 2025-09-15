Khởi tố 3 thanh niên cầm dao lượn khắp phố, gặp ai chém người đó

Ngày 15.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội cố ý gây thương tích.

Nhóm này gồm Đường Tuấn Linh (22 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (17 tuổi) và Bùi Đức Khoa (21 tuổi), cùng trú tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ vì vô cớ chém người đi đường ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, rạng sáng 5.9, Công an P.Kỳ Sơn (Phú Thọ) nhận được tin báo của người dân về việc trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình có một nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tấn công người đi đường.

Nhận được tin báo, Công an P.Kỳ Sơn khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, xác định 2 nạn nhân là anh B.V.C và B.V.A (đều trú tại Phú Thọ), đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 3 giờ 40 ngày 5.9, nhóm 3 thanh niên điều khiển xe mô tô Suzuki mang biển số 70L1-693.44, cầm theo 1 con dao tự chế dài khoảng 60 cm, lượn quanh các tuyến đường, mục đích gặp ai thì tấn công nhằm "thể hiện bản thân".

Khi đến địa phận P.Kỳ Sơn, nhóm này đuổi theo anh B.V.C, ép xe vào lề đường. Nguyễn Anh Tuấn nhảy xuống, dùng dao chém nhiều nhát vào mũ bảo hiểm và 1 nhát vào vùng đầu nạn nhân.

Gây án xong, nhóm bỏ chạy về hướng Hà Nội. Trên đường đi, khi đến địa bàn xã Thịnh Minh, nhóm thanh niên gặp anh B.V.A, Tuấn tiếp tục dùng dao chém 1 nhát vào vùng đầu anh A.

Cả nhóm sau đó bỏ chạy, về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Theo công an, hành vi của các đối tượng mang tính chất côn đồ, manh động, vô cớ tấn công người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em mình, không để lôi kéo, sa vào tệ nạn bạo lực đường phố.

Người dân khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, có dấu hiệu gây rối, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an để ngăn chặn, xử lý từ sớm, tránh hậu quả nghiêm trọng xảy ra.